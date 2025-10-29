Mojang упростит создание модов для Minecraft: Java Edition, убрав обфускацию кода

Компания Mojang анонсировала значительное изменение для Minecraft: Java Edition, которое может существенно упростить разработку и обновление модификаций. Разработчики планируют полностью отказаться от обфускации — процесса запутывания кода, который долгое время применялся для его защиты.

В официальном заявлении Mojang говорится: Долгое время в Java Edition использовалась обфускация (сокрытие частей кода) — обычная практика в игровой индустрии. Теперь мы меняем способ поставки Minecraft: Java Edition, чтобы полностью отказаться от обфускации. Мы надеемся, что с этим изменением мы сможем проложить путь в будущее для Minecraft: Java Edition, где создавать, обновлять и отлаживать моды будет проще.

Это нововведение появится в первом же снапшоте после полноценного релиза обновления Mounts of Mayhem.

Хотя сообществу моддеров потребуется время, чтобы адаптировать свои инструменты и процессы к открытому коду, ожидается, что в долгосрочной перспективе это изменение значительно облегчит их работу. Отказ от обфускации сделает структуру игры более понятной и доступной для энтузиастов, что потенциально приведет к появлению новых, более сложных и интересных модификаций.