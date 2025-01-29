Обновление в Minecraft: новые виды коров и звуки в песчаных биомах

В Minecraft выйдет новое обновление, которые уже доступны для тестирования! В игре появятся два новых варианта коров, загадочные кусты “светлячки”, новые звуки песка в пустынях и многое другое. Дата выхода патча пока неизвестна.

Minecraft пополнится двумя новыми вариантами коров, которые можно встретить в биомах игры. Пушистая холодная корова обитает в холодных мирах, таких как снежные, а тёплая корова с рыжим окрасом — в тёплых биомах, например, в пустынях. Как и обычные коровы, они любят пшеницу и могут быть использованы для получения молока, кожи и мяса.

«Светлячок» куст

“Светлячок” куст — это новый растительный блок, который можно найти в окрестностях водоёмов. При ночном времени он испускает светящиеся частицы огненных жуков, создавая магическую атмосферу. Кусты можно собирать и высаживать на своём участке, используя костную муку для их роста.

Звуки биомов пустыни

В пустынных биомах теперь появляются новые звуки, такие как “шепот” песка и ветра. Эти звуки можно услышать рядом с песчаниками и терракотовыми блоками. Мертвые кусты теперь издают треск веток и звуки сверчков, усиливая атмосферу пустыни.

Новый вид кустов

Также в Minecraft добавлены новые кусты, которые можно встретить в берёзовых лесах и других зелёных биомах. Эти растения можно выращивать с помощью костной муки.

Для тестирования новых функций в Minecraft: Java Edition нужно включить снапшоты. Для этого откройте лаунчер Minecraft и активируйте их в разделе “Установки”. В ближайшее время эти функции также будут доступны для тестирования на Bedrock Preview и бета-версиях игры.