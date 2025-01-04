Оригинальный разработчик Minecraft хочет создать духовного наследника песочницы на выживание

Minecraft - одна из самых культовых игровых франшиз. Ее оригинальный создатель Notch развил игру со скромного начала в 2009 году до абсолютного гиганта, который мы имеем сегодня, в основном благодаря продаже студии Minecraft Mojang компании Microsoft более десяти лет назад за огромную сумму в 2,5 миллиарда долларов.

С момента той продажи Notch практически не выпускал новых игр. Однако в свободное время он разрабатывает игры, а пару дней назад начал рассказывать о будущих проектах. Именно тогда он сообщил, что хочет сделать духовного наследника Minecraft.

Он спросил, стоит ли ему продолжать делать свой "традиционный rougelike" или отложить его в сторону и сделать "духовного наследника Minecraft", опасаясь, что его поклонники не захотят играть в игру, созданную им в другом жанре. Это практически первый раз, когда Notch так открыто заявил, что он действительно не против сделать еще одну игру в стиле Minecraft, и позже он уточнил, что он "на 100% серьезно относится ко всему этому".