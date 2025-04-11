Популярность Minecraft сильно возросла после выхода фильма "Minecraft в кино"

Minecraft стала еще одним доказательством того факта, что экранизации приводят к приросту аудитории игр. Об этом сообщает Кристофер Дринг (Christopher Dring) из The Game Business со ссылкой на данные аналитической компании Ampere Analysis.
Премьера фильма «Minecraft в кино» состоялась в пятницу 4 апреля. На следующий день, докладывает Дринг, количество активных пользователей в Minecraft подскочило на 9% по сравнению с предыдущей неделей. В воскресенье рост дневной аудитории продолжился и в недельном выражении был равен 17%.
Как отмечает Дринг, эти цифры могут показаться не такими и большими, но все из-за того, что неделей ранее Minecraft уже испытала прирост активных пользователей. Тогда ажиотажу способствовали выход сперва весеннего обновления, а затем и дополнения A Minecraft Movie DLC с контентом из фильма. На их фоне в субботу 29 марта размер дневной аудитории Minecraft увеличился на 25% в недельном выражении, а в воскресенье 30 марта — на 14% в недельном выражении.
Если верить аналитикам, ежемесячно активная аудитория (MAU) Minecraft сейчас составляет примерно 170 млн человек.
Выросли и недельные продажи Minecraft. По крайней мере, ее версии для Nintendo Switch. Согласно данным компаний Nielsen и GfK, они увеличились на 25% накануне премьеры фильма и еще на 8% после нее. Как изменились продажи других версий игры — не сообщается.
Также Дринг рассказал, насколько вырос показатель MAU ряда других игр после выхода их экранизаций:
- The Last of Us Remastered — на 1000% (сериал «Одни из нас»);
- The Last of Us Part II — на 440% (сериал «Одни из нас»);
- The Last of Us Part I — на 347% (сериал «Одни из нас»);
- Fallout 4 — на 600% (сериал Fallout);
- Halo Infinite и Halo: The Master Chief Collection — на 300% (второй сезон сериала Halo);
- Sonic X Shadows Generations — на 46% (фильм «Соник 3 в кино»);
- Gran Turismo 7 — на 20% (фильм «Гран Туризмо»);
- Borderlands 3 — на 0,5% (фильм «Бордерлендс»).
конечно выросла, игра же для детей как и фильм
Ох даже не знаю как бы Майнкрафт обошëлся без этого фильма, загнулась бы наверное маленькая инди-студия, где главный разраб жëстко уходит в минус и тратит последние кровные, дабы поддерживать умирающий проект на плаву, чтобы хоть кто-то в него играл xD