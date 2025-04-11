Популярность Minecraft сильно возросла после выхода фильма "Minecraft в кино"

A Minecraft Movie DLC

Minecraft стала еще одним доказательством того факта, что экранизации приводят к приросту аудитории игр. Об этом сообщает Кристофер Дринг (Christopher Dring) из The Game Business со ссылкой на данные аналитической компании Ampere Analysis.

Премьера фильма «Minecraft в кино» состоялась в пятницу 4 апреля. На следующий день, докладывает Дринг, количество активных пользователей в Minecraft подскочило на 9% по сравнению с предыдущей неделей. В воскресенье рост дневной аудитории продолжился и в недельном выражении был равен 17%.

Как отмечает Дринг, эти цифры могут показаться не такими и большими, но все из-за того, что неделей ранее Minecraft уже испытала прирост активных пользователей. Тогда ажиотажу способствовали выход сперва весеннего обновления, а затем и дополнения A Minecraft Movie DLC с контентом из фильма. На их фоне в субботу 29 марта размер дневной аудитории Minecraft увеличился на 25% в недельном выражении, а в воскресенье 30 марта — на 14% в недельном выражении.

Если верить аналитикам, ежемесячно активная аудитория (MAU) Minecraft сейчас составляет примерно 170 млн человек.

Выросли и недельные продажи Minecraft. По крайней мере, ее версии для Nintendo Switch. Согласно данным компаний Nielsen и GfK, они увеличились на 25% накануне премьеры фильма и еще на 8% после нее. Как изменились продажи других версий игры — не сообщается.

Также Дринг рассказал, насколько вырос показатель MAU ряда других игр после выхода их экранизаций: