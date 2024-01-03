СМИ: Джек Блэк появится в экранизации Minecraft

Весьма интригующая киноадаптация популярной песочницы Minecraft продолжает пополняться актерским составом. В экранизации уже официально заявлено участие Джейсона Момоа, Эммы Майерс, Даниэля Брукса и многих других звезд. Сегодня стало известно, что компанию в будущем фильме им составит настоящая звезда комедии — Джек Блэк.
Об этом стало известно из последнего материала зарубежного портала Deadline. Согласно информации журналистов, Джек Блэк станет активным участником съемочного процесса экранизации Minecraft уже очень скоро, при этом его точная роль в адаптации не раскрывается. Для самого актера это будет далеко не первый проект, связанный с играми. Не так давно Блэк отметился эффектным озвучиванием Боузера в мультфильме "Братья Супер Марио", а также принимал участие в съёмочном процессе экранизации Borderlands. Актер неоднократно признавался в любви к игровому сообществу, поэтому часто соглашается на подобные проекты.
Информация об участии Джека Блэка в экранизации Minecraft пока не является официальной, тем не менее сам актер, по-видимому, подтвердил её достоверность. На своей странице в социальных сетях он опубликовал новую фотографию с книгой, посвященной основам Minecraft. Как предполагают фанаты, в киноадаптации он может сыграть самого Стива или кого-то из близкого окружения главного героя.
Премьера экранизации Minecraft должна состояться 4 апреля 2025 года.
Что то он тут на фото такой колобок
Точно! Не канон.)
Классный музыкант и актёр.
капец он себе багажник отрастил
и бампер
Кто такой Майнкрафт?
Книжка одного австрийского художника со смешными усами.
Всегда бесил этот актер как и Стив Мартин