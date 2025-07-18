В Minecraft добавили мемную песню Lava Chicken из фильма

Мемная песенка Lava Chicken, которую в фильме Minecraft исполнил Джек Блэк, перебралась в саму игру. С выходом версии 1.21.94 в Minecraft появилась пластинка с ремиксом трека от Hyper Potion.

Оригинальная версия длиной всего 34 секунды недавно стала самой короткой песней в истории, попавшей в Billboard Hot 100. И Mojang с юмором подошла к способу получения диска.

Чтобы достать пластинку, придётся победить зомби на курице. Вероятность его появления крайне мала: если рядом нет куриц, шанс составляет 0.25%, а если есть - увеличивается до 0,4875%.

Впрочем, это не первый элемент из фильма, перекочевавший в игру. Ранее Mojang добавила в Minecraft оседланных счастливых гастов с упряжками, вдохновлённых сценой погони из экранизации, где пиглины атакуют героев в небе.

Фильм Minecraft с Джеком Блэком стал настоящим хитом, собрав уже более 500 миллионов долларов и претендуя на звание самой успешной видеоигровой экранизации в истории.

Немалую роль в этом сыграла как раз сцена с зомби на курице, ставшая настолько популярной, что в кинотеатрах дети начинали орать "chicken jockey!" в голос, а иногда дело доходило до вызова полиции.