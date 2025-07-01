В Minecraft появятся инструменты из меди и медный голем

В игре появятся медные сундуки, доспехи и инструменты из меди. Создать медного голема можно, поставив вырезанную тыкву на медный блок. Вместе с ним появляется медный сундук — при подборе которого открывается рецепт его создания. Также введены самородки меди, которые сейчас используются только для крафта слитков.

Медный голем сможет сортировать предметы: он забирает вещи из медных сундуков и распределяет их по обычным сундукам на базе. Голем и сундуки при этом могут окисляться, а доспехи и инструменты из меди не подвержены окислению и немного лучше каменных, но уступают железным.

Новые функции уже доступны в превью Бедрок-версии 1.21.100.23.