В сеть попали первые кадры с презентации фильма по Minecraft

В сети появились первые кадры фильма по вселенной популярной инди-игры Minecraft.

Пользователи форума 4chan поделились фотографиями с презентации картины. На изображениях можно увидеть актёра Джека Блека («Джуманджи: Зов джунглей») в образе главного героя Стива, а также дизайн некоторых персонажей.

Премьера фильма назначена на 4 апреля 2025 года. Режиссёрами выступили Джаред и Джеруша Хесс («Дон Верден»). Роли в картине также сыграли Джейсон Момоа, Даниэль Брукс, Себастиан Юджин Хансен и Эмма Майерс. Съёмки прошли с 18 января по 12 апреля 2024 года в Новой Зеландии.

Minecraft – популярная инди-игра от Mojang Studios. В тайтле игроки могут исследовать открытый мир, строить здания, сражаться и находить ресурсы. Проект вышел в 2011 году и доступен на ПК, Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Raspberry Pi, Wii U, PlayStation Vita и устройствах Android.

Ранее для популярной инди-игры Minecraft вышло дополнение, посвящённое головоломке «Тетрис». Разработчики опубликовали геймплейный трейлер расширения на YouTube-канале. Стоимость DLC составила 700 рублей.