Завершены съемки фильма Minecraft с Джейсоном Момоа

Съемки фильма по Minecraft, созданного Warner Bros., подошли к концу, а его премьера намечена на следующий год.
Джейсон Момоа, играющий главного героя фильма, опубликовал в социальных сетях сообщение об окончании съемок.
Невероятный опыт съемок, поистине один из лучших моментов в моей жизни. Очень много смеха. Я люблю эту страну. Новая Зеландия ты волшебна. Спасибо, что позволили мне сниматься здесь.
Как уже было сказано в начале, несмотря на то, что съемки подошли к концу, пройдет еще практически год, прежде чем мы сможем увидеть фильм по Minecraft в кинотеатрах.
В синопсисе, представленном в 2019 году, говорится, что в центре сюжета - девочка-подросток и необычная группа искателей приключений должны спасти мир от Эндер-дракона. Однако, учитывая все прошедшие годы, переносы сроков и различные непредвиденные обстоятельства, а также кастинг Момоа на роль главного героя, можно предположить, что некоторые детали изменились за это время. В ближайшие месяцы мы наверняка узнаем больше.
Премьера ленты состоится 4 апреля 2025 года.