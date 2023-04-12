Готовимся к скорому релизу Minecraft Legends вместе с новыми трейлерами ©

До выхода необычного спин-оффа популярной песочницы Minecraft в виде амбициозной экшен-стратегии Minecraft Legends остается всего неделя. В честь надвигающегося релиза проекта разработчики из студии Mojang рекомендуют подготовиться к масштабному наступлению пиглонов вместе с новыми трейлерами.

В истории Minecraft Legends единственный способ остановить буйство пиглинов — выстоять вместе. Заводите новых друзей, создавайте союзы и ведите свою армию в напряженных битвах. В игре будет представлен огромный арсенал тактических инструментов, которые помогут вам в этой непростой битве.

Представленный выше трейлер знакомит игроков с ярким вымышленным миром Minecraft Legends , находящимся на грани уничтожения. Вам предстоит исследовать яркие биомы, наполненные дружелюбными мобами и ценными ресурсами, но вас всегда нужно быть осторожными — даже в приветливом мире есть свои опасности.

Minecraft Legends создается силами основной студии Mojang при поддержке разработчиков из Blackbird Interactive. Релиз игры состоится уже 18 апреля 2023 года на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.