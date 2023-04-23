Mineko's Night Market: игра о кошачьих богах и жизни на острове выходит в сентябре! ©

Ожидаемая игра Mineko's Night Market, с приятным визуалом, наконец получила дату выхода — 26 сентября 2023 года. Разработчики обещают, что игра попадает в категорию "уютных игр" и подарит максимум удовольствия игрокам.

Игрок будет играть за девушку Минеко, которая только что поселилась на острове в японском стиле, где ранее жители поклонялись Никко, мифическому солнечному коту. Правда со временем, жители отошли от веры. Теперь жители озадачены многочисленными сообщениями о наблюдениях Никко в реальной жизни, когда коварные внешние силы вторгаются на остров. Что происходит? Вернется ли Солнечный Кот и спасет их?

Игрок должен будет исследовать остров и город, раскрывать его секреты, выполнять квесты, играть в мини-игры, создавать предметы для продажи на ночном рынке и погрузиться в кошачьи солнечные божественные дела. Мир ночного рынка Минеко предлагает четырехсезонный цикл с десятками горожан, с которыми можно подружиться и торговать, пока вы работаете над восстановлением деревни в ее былой славе. Стоит отметить, что игра будет доступна для ПК в Steam и на Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5 и Xbox One.

Игра порадует фанатов расслабляющих-игр, а также всех, кто ищет захватывающие приключения в сказочном мире. Игра позволит полностью погрузиться в атмосферу японской культуры, а также насладиться игровым процессом, который можем описать как приятный, уютный и очень интересный.