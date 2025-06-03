Кооперативное обновление расширяет возможности RPG Mirthwood

Разработчики Bad Ridge Games и издатель V Publishing анонсировали крупное обновление Co-Op Update для симуляционной RPG Mirthwood. Оно добавит в игру полноценный локальный кооператив и поддержку Steam Remote Play. Точная дата выхода обновления пока не раскрыта.

Игрокам предложат исследовать Свободные земли Миртвуда вместе: строить ферму, сражаться, влюбляться и заводить семью — теперь всё это доступно вдвоём. Кооператив реализован в формате динамичного общего экрана с возможностью свободного входа и выхода. При этом каждый игрок сохраняет свои уровни, навыки и инвентарь.

По словам разработчиков, все возможности одиночной игры теперь доступны и в компании, включая романтические отношения и создание семьи. Mirthwood уже доступна на ПК через Steam.