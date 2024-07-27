Осенью на ПК выйдет фэнтезийный симулятор жизни под названием Mirthwood

В сентябре мы сможем погрузиться в фантастический мир благодаря симулятору жизни под названием Mirthwood, где можно развивать отношения с рядом персонажей и сражаться с опасными врагами. Студия Bad Ridge Games выпустила новый трейлер этой RPG и сообщила, что игра станет доступна на ПК 11 сентября 2024 года.

При помощи этого оригинального проекта мы перенесёмся в открытый, иммерсивный средневековый мир.

Запланированный выход симулятора жизни Mirthwood назначен на 11 сентября. Игрокам предложат возможность управлять своей усадьбой, выбирать судьбу и путь своего персонажа, создавать ферму для сбора урожая и ухода за животными, заниматься производством и продажей товаров, выполнять квесты и участвовать в динамичных событиях.

Мы сможем исследовать шесть уникальных регионов и три города, сражаться с монстрами и бандитами, опробовать различные классы, находить мощное снаряжение, развивать героя, строить отношения с NPC и кататься на лошадях.

Для желающих опробовать геймплей Mirthwood уже сейчас предлагается бесплатная демоверсия, доступная в Steam.