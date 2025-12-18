Для игры MISERY вышло большое предновогоднее обновление

Для игры MISERY вышло крупное обновление. Появился текстовый чат для общения между игроками, новые точки интереса в биомах Деревня и Город, а также обновленные гаражные постройки, несколько новых предметов экипировки, мебели и вещей для декора. Не обошлось и без фиксов багов и отдельных улучшений - теперь игра будет предупреждать о подборе мебели, крематорий сможет сжигать абсолютно все предметы, уменьшена тряска камеры в определенных случаях.

Для поднятия новогоднего настроения в игру добавлено шампанское, сладости, новогодняя ёлка и другие традиционные вещи, которые помогут обустроить свой бункер к празднику. Работа над следующими обновлениями также продолжается.