MISERY 23.10.2025
Выживание, Инди, Открытый мир, Постапокалипсис, Кооператив
6.5 34 оценки

Для игры MISERY вышло большое предновогоднее обновление

Глeб Глeб

Для игры MISERY вышло крупное обновление. Появился текстовый чат для общения между игроками, новые точки интереса в биомах Деревня и Город, а также обновленные гаражные постройки, несколько новых предметов экипировки, мебели и вещей для декора. Не обошлось и без фиксов багов и отдельных улучшений - теперь игра будет предупреждать о подборе мебели, крематорий сможет сжигать абсолютно все предметы, уменьшена тряска камеры в определенных случаях.

Для поднятия новогоднего настроения в игру добавлено шампанское, сладости, новогодняя ёлка и другие традиционные вещи, которые помогут обустроить свой бункер к празднику. Работа над следующими обновлениями также продолжается.

