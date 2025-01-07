Милашка Мита из хоррора MiSide получит детализированную фигурку

Фанаты инди-хоррора MiSide, ставшего настоящим игровым феноменом конца 2024 года, получили прекрасный повод для радости. Компания Lingyue Studio анонсировала первую фигурку по мотивам игры, которая обещает передать запоминающийся дизайн главной героини Миты.

Фигурка выполнена в масштабе 1/7 и включает в себя детализированную базу. Материалы — полиуретан и смола — подчеркивают высокую проработку деталей, включая плавные линии костюма и реалистичную текстуру волос. Статуэтка Миты уже доступна для предзаказа по цене 18,2 тыс. рублей, а её доставка ожидается во втором квартале 2025 года.

MiSide, российский инди-проект, покорил аудиторию благодаря уникальному сочетанию мрачного сюжета, атмосферного хоррора и нестандартных игровых механик. Сейчас проект активно развивается благодаря пользовательским модификациям, которые можно найти на нашем сайте.