MiSide от российских разработчиков приближается к миллиону проданных копий в Steam

Российская инди-игра MiSide, вышедшая 11 декабря в Steam, показывает впечатляющие результаты. По данным аналитических сервисов Gamalytic и VG Insights, продажи уже составили от 700 до 950 тысяч копий, а общая выручка достигла как минимум 8,7 миллиона долларов. Игроки тоже остались довольны — из более чем 30 тысяч отзывов целых 98% положительные. Да и онлайн держится на хорошем уровне: последние четыре дня в MiSide одновременно играет около 24 тысяч человек.
А о чём вообще игра? MiSide — это игра от первого лица, где главный герой случайно попадает внутрь другой игры. Там он встречает Миту, местный маскот, которая зачем-то затащила его в этот мир. Поначалу всё кажется довольно безобидным — Мита просто хотела найти себе компанию и теперь показывает герою здешний мир. Но постепенно становится ясно, что с этим местом что-то не так, да и сама Мита явно что-то недоговаривает.
Кстати, над игрой работали всего два разработчика из студии AIHASTO.
Это шедевр хочу к мите!
К цветочной?
Жду мирный режим ))
Приятно глазу, щекотно мозгу и тепло сердцу.
Ещё немного и уйдёт на золото, и это всего за пару недель. Неплохо, весьма неплохо!
Казалось бы, на первый взгляд игра проходняк, одна из многих. Но нет, разработчики умеют удивить. Интересно, какие препараты они принимают, когда такое придумывают?) Игра заслуженно вызвала большой игнтерес. Молодцы. Плохо, конечно, что у ребят два издателя (один для японии, ворой для остального мира), отщипнут львиную долю дохода. но с другой стороны. были бы такие продажи без издателей. Я просто не шарю, насколько издатели из кожи вон лезут, чтобы игру продвинуть.
кофе, в остальном удачный микс механик и дизайна. ну издатель вроде не плохой у них
Мне кажется просто все устали от визуальных навел. а тут и трехмерка и озвучка и неплохая история. именно неплохая. ибо в тех же новеллах есть истории в разы лучше. в том часле и про девочек психопаток вырезающих всех кругом. но это все так же новеллы от которых все устали.
касательно же издателя. хз насколько он нужен для всего остального мира. в рамках инди проекта. но вот в японии ты ничего и не кому не продашь без посредника японца. увы такие там законы. видимо разрабы планировали цепануть ту аудиторию. и даже не представляли что в реальности основные продажи придутся на снг.
как всегда копипастой порадовали :)
Проданных лям,рефандов сколько?) // Александр Филатов
А зачем рефанды игра хорошей получилась, и с отличной оптимизацией // Немой Ник
Ну да ничего странного. Это же не визуалка на ренпае чтобы там была чудовыщныя оптимизация // Роман Непомнящий
Что за треш ?
онимешная чушь, ЗАБЛОЧИТЬ надо !
Ааанус себе заблокируй! 💪
а ты уже сделал, раз советуешь?
А тебе лишь бы в чужие трусы залезть?! 🩲
Точно ура натурал? Или латентный?
я не анимешник
Ух ты, РКНовский сосальщик к нам приперся!