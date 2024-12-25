MiSide от российских разработчиков приближается к миллиону проданных копий в Steam

Российская инди-игра MiSide, вышедшая 11 декабря в Steam, показывает впечатляющие результаты. По данным аналитических сервисов Gamalytic и VG Insights, продажи уже составили от 700 до 950 тысяч копий, а общая выручка достигла как минимум 8,7 миллиона долларов. Игроки тоже остались довольны — из более чем 30 тысяч отзывов целых 98% положительные. Да и онлайн держится на хорошем уровне: последние четыре дня в MiSide одновременно играет около 24 тысяч человек.

А о чём вообще игра? MiSide — это игра от первого лица, где главный герой случайно попадает внутрь другой игры. Там он встречает Миту, местный маскот, которая зачем-то затащила его в этот мир. Поначалу всё кажется довольно безобидным — Мита просто хотела найти себе компанию и теперь показывает герою здешний мир. Но постепенно становится ясно, что с этим местом что-то не так, да и сама Мита явно что-то недоговаривает.

Кстати, над игрой работали всего два разработчика из студии AIHASTO.