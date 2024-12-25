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об игре
MiSide 11.12.2024
Адвенчура, Инди, От первого лица
9.4 1 072 оценки

MiSide от российских разработчиков приближается к миллиону проданных копий в Steam

Lunersun
Новости

Российская инди-игра MiSide, вышедшая 11 декабря в Steam, показывает впечатляющие результаты. По данным аналитических сервисов Gamalytic и VG Insights, продажи уже составили от 700 до 950 тысяч копий, а общая выручка достигла как минимум 8,7 миллиона долларов. Игроки тоже остались довольны — из более чем 30 тысяч отзывов целых 98% положительные. Да и онлайн держится на хорошем уровне: последние четыре дня в MiSide одновременно играет около 24 тысяч человек.

А о чём вообще игра? MiSide — это игра от первого лица, где главный герой случайно попадает внутрь другой игры. Там он встречает Миту, местный маскот, которая зачем-то затащила его в этот мир. Поначалу всё кажется довольно безобидным — Мита просто хотела найти себе компанию и теперь показывает герою здешний мир. Но постепенно становится ясно, что с этим местом что-то не так, да и сама Мита явно что-то недоговаривает.

Кстати, над игрой работали всего два разработчика из студии AIHASTO.

46
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Kitocun

Это шедевр хочу к мите!

7
malars0

К цветочной?

0
Max Rolens

Жду мирный режим ))

6
Аристов--Черный

Приятно глазу, щекотно мозгу и тепло сердцу.

2
AT_Sagor

Ещё немного и уйдёт на золото, и это всего за пару недель. Неплохо, весьма неплохо!

1
AlexSEcl

Казалось бы, на первый взгляд игра проходняк, одна из многих. Но нет, разработчики умеют удивить. Интересно, какие препараты они принимают, когда такое придумывают?) Игра заслуженно вызвала большой игнтерес. Молодцы. Плохо, конечно, что у ребят два издателя (один для японии, ворой для остального мира), отщипнут львиную долю дохода. но с другой стороны. были бы такие продажи без издателей. Я просто не шарю, насколько издатели из кожи вон лезут, чтобы игру продвинуть.

-1
Alex40001

кофе, в остальном удачный микс механик и дизайна. ну издатель вроде не плохой у них

1
muxamor2011

Мне кажется просто все устали от визуальных навел. а тут и трехмерка и озвучка и неплохая история. именно неплохая. ибо в тех же новеллах есть истории в разы лучше. в том часле и про девочек психопаток вырезающих всех кругом. но это все так же новеллы от которых все устали.
касательно же издателя. хз насколько он нужен для всего остального мира. в рамках инди проекта. но вот в японии ты ничего и не кому не продашь без посредника японца. увы такие там законы. видимо разрабы планировали цепануть ту аудиторию. и даже не представляли что в реальности основные продажи придутся на снг.

3
Max Zol 13

как всегда копипастой порадовали :)

-2
Пользователь ВКонтакте

Проданных лям,рефандов сколько?) // Александр Филатов

-26
Пользователь ВКонтакте

А зачем рефанды игра хорошей получилась, и с отличной оптимизацией // Немой Ник

6
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну да ничего странного. Это же не визуалка на ренпае чтобы там была чудовыщныя оптимизация // Роман Непомнящий

-3
Adalat

Что за треш ?

-27
rtnrwv

онимешная чушь, ЗАБЛОЧИТЬ надо !

-31
Рикочико

Ааанус себе заблокируй! 💪

18
rtnrwv Рикочико

а ты уже сделал, раз советуешь?

-25
Рикочико rtnrwv

А тебе лишь бы в чужие трусы залезть?! 🩲

Точно ура натурал? Или латентный?

8
rtnrwv Рикочико

я не анимешник

-7
Aaro Niro

Ух ты, РКНовский сосальщик к нам приперся!

2