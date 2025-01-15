Российские девушки запустили петицию против хоррора MiSide

На популярной платформе Change.org появилась петиция, требующая остановить продажи хоррор-игры MiSide. Автор инициативы обвиняет разработчиков в создании контента, который, по её мнению, увековечивает насилие и демонстрирует неуважение к женским персонажам.
В центре обсуждений — персонаж Мита, изображённая как маньячка, убивающая других женщин. По словам автора петиции, её образ строится на эксплуатирующих стереотипах: сексуализация, романтизация жестокости и акцент на страданиях, которые якобы используются исключительно для шокирующего эффекта.
Основные претензии:
- Сцены насилия над Митой: по мнению автора, они не несут художественной ценности и могут способствовать десенсибилизации к насилию.
- Романтизация жестокости: игра заставляет игрока становиться свидетелем и участником насильственных действий.
- Стереотипные образы: критика касается как внешности персонажа, так и её "карикатурного" поведения.
- Игнорирование моральной ответственности: авторы петиции считают, что разработчики используют жанр хоррора как оправдание для спорного контента.
Примечательно, что такие обвинения — не редкость для хоррор-игр, которые часто опираются на провокационные образы и сцены для создания атмосферы. Однако, насколько справедливы претензии, судить сложно. Каждая игра — это искусство, которое интерпретируется игроками по-разному. Для одних MiSide может быть мрачным исследованием человеческой природы, а для других — чрезмерно жёстким проектом. На данный момент петицию подписали чуть больше 50 человек, поэтому пока она точно не нашла поддержки среди широкой аудитории.
Очевидно одно: необычная задумка игры уже оправдала себя, привлекая внимание широкой аудитории и вызывая активное обсуждение. Вопрос о том, насколько MiSide действительно нарушает моральные нормы, остаётся открытым, но ясно, что проект стал важной темой для игровой дискуссии, особенно среди отечественных релизов.
Women Moment 🤣 🤣 🤣
Не хватает старого, доброго ббпе им всём
Вангую она в игру даже не играла и узнала или из новостей или от Куплинова.
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Куплинов вечно во всякую хрень играет. Он упал в моих глазах. Еще и стал цензурить все... А такой раньше был крутой стример...эх.
Это не Куплинов упал а площядка Ютуб из-за фемок и всякого феменизми теперь нужно всё цензурить, а куплинов играет в разные игры из за того что людям это нравиться
Когда это он успел побывать крутым? Постоянно, как недоразвитый себя ведёт на стримах, аж противно.
Так стоп !откуда у нас в России феминистические движения?
Так в тихую сидят, как заднеприводные.
В России все девушки фемки и всегда они им были
Сцены насилия? Романтизация жестокости? Сексуализация? Звучит неплохо, появилось желание посмотреть что это за анимешная бурда.
Кстати тоже самое, когда игра вышла подумал, что бред анимешний, но сейчас чет попробовать даже захотелось)))
эта игра солянка из всего возможного, здесь и головломки и мини игры и хоррор элементы
Пиар сработал
Я не знаю как другим, но я сам прошел её 3 раза и посмотрел более 10 прохождений у разный челов
Завидуют шкурки.
Как обычно ходячие мешки жира с волосатыми подмышками завидуют персонажам что красивее их🗿
// Александр Ловчиков
Спасибо российские девушки - мне теперь хочется поиграть в игру
оля, против своих воюешь же....
Предлагаю запретить женщин // Artem Cupslx
О! Бесплатная реклама! Разрабу повезло, может быстрей "мирный режим" выпустит.
Эта петиция это тотальный стеб над феминистками. Требовать запретить игру и переработать аниме-девочку это прям попытка использовать все штампы, какие есть.там можно прям галочки ставить, методичка вся отработана .
Все лишь бы запретить, но зачем. Каждый сам решит во что ему играть или что смотреть, не надо лезть в игры и пытаться запретить, но думаю у них ничего не выйдет
считаю что такие новости вообще не должны попадать в инфополе, вы ей только рекламу сделали, что подтолкнет к продолжению такой деятельности ради дешевого хайпа (мама я в телевизоре)
Зачем здесь этот бред?
Создать петицию, а потом создать новость об этом...
бонусы не пахнут
Или "своё не пахнет".
У нас есть движение феминисток? Во дела
Очень похоже на вброс, либо на крики какой-то моралистки\старушки.
Закройте ей рот // Жень Ке
и что петиция даст? просто формальность и не боллее
А я думал это симулятор свиданий
Пусть ещё поплачет.)
Скок девушек ? 1-100%?
Хрень какая-то. Даром не надо // Ник Ткачёв
Да? Верим // Алексей Алексеев
Не удивлюсь если разраб сам это придумал а качестве рекламной кампании.
лучше вообще ее запретить // Артём Савельев
Атмосфера игры - не? Не слышали?
Измените вы ее на чернокожию, оденьте в шубу. Это сильно помешает атмосфере. Игра продает нам мечту, что где то там может быть идеальная игра, где ты вместе с идеальной девушкой проводишь время вместе, и все радужно.
И даже для таких людей, кто любит толерантность, или просто если не подошло по вкусу - есть лор игры про разных мит. Это уже оправдание той же силы, что и ее слова про сексуализацию.
Крч да. // Саша Фризен
игра мешает продавать вареник?
Что за глупости? Опять какие-то школьницы негодуЭ? Звучит как вброс. Не могу говорить за всех, но лично мне пофиг на эту игру и никакие подобные петиции я не поддерживаю. Нравится-пусть играют. Игры-это бизнес.
Хотя наверное это все таки негодуЭ старухи. У них какое-то рьяное желание все зацензурить и морализировать. Это прямо бичь последних лет 5-ти.
P.S. Судя по скринам в посте, нашлось аж 57 идiота, которые это подписали. Кошмар...
// Максим Кутузов
Ах*ели шлюхи?
хах- халявная реклама
"Сексуализация...сразу понятно откуда ноги растут.)
Эта не уважаемая бедная девочка перерезала половину всего и вся, ещё и бегала за гг с бензопилой. Какая же она слабая и ущемленная // Fifty Ks
Хорошая реклама от ж=)
По такой логике нужно запретить всё Аниме и всё что около него. А если разобраться, то "стереотипные образы" присутствуют везде, в играх, фильмах, кино, книгах, всё это тоже запретить?
Тогда нам нужно, в свою очередь, подписывать петицию типа "Поддержим разработку Miside: мы за свободу творческих начинаний"
Жаль что я живу с такими дурами. Просто их никто не любит и трахать не хочет потому-что весят 150кг
Вообще не обращал внимание на такую игру, но после такого стало интересно попробовать)
Они же сами хайп делают и привлекают внимание к игре
Я так понимаю яндере симулятор нервно курит в сторонке? Так то там на много жёстче // Влад Ильин
Change org - это западный ресурс, не имеющий к России никакого отношения. Кто и что там голосует непонятно и неизвестно.
Всплыли недобитки.
Верните пожалуйста те времена, когда аниме было зашкваром. Казалось бы очередной сказочный высер, где в очередной раз за омежным додиком бегает толпа баб. Но сколько шума, это просто кошмар. А тем временем разрабы под шумок поимели с этого 25 лямов баксов. Вот вам и современный гейминг. Будет кто то после таких примеров стараться сделать действительно хорошую игру, чтобы она справедливо хорошо продалась, или быстренько смастерит на коленке очередной паршивый аниме хоррор с тянками, чтобы распродать основной массе нынешним соевым апполонам, мечтающих о своей единственной 2D тянке.
Как же душно после твоего коммента.
Неприятно, когда твоему мнению в комментариях не лижут задницу да? Раньше так было, раньше люди заходили в комментарии и оставляли своё мнение и им было плевать, понравится ли оно основной массе или нет. Вот он свободный интернет со свободными мнениями, без цензур и эхо-камер. Жаль, что ты в силу своего возраста просто не увидел всё это своими глазами.
"Раньше так было, раньше люди заходили в комментарии и оставляли своё мнение и им было плевать, понравится ли оно основной массе или нет"
Ну видимо тебе не плевать, мог бы просто проигнорить коммент. Ещё и мой возраст приплел зачем-то, про который ты и понятия не имеешь.
Не завидуй. Игра так хорошо продалась так как она по сути единственная в своём роде, оригинальная и у неё нет аналогов. Есть лишь игры отдалённо нааоминающие эту, но в корне другие.
Ты давай не обижайся. Лучше прислушайся к тому, что тебе взрослый дядя говорит.
Различные мнения важны, и стоит их брать во внимание, а не инфантильно игнорировать и по умолчанию считать их не правильными. Отвергая "спорные" мнения, ты сам деградируешь как личность, не оставляя для своего разума критику того или иного аспекта. А весь этот популярный нынче эффект эхо-камеры, упомянутый мной выше, только способствует этому. Но ты конечно же не послушаешь взрослого дядю, ты же у нас самый умный в мире, до поры до времени.
Я бы с радостью подписал петицию что этот шлак не несет никакой смысловой нагрузки, это даже игрой тяжело назвать. Беззубые персонажи - о каких стереотипах речь. сексуализация? здесь? Смех да и только. Игра исключительно для сосунков лет 7-10. не более.
А я бы вот не подписала, потому что считаю что игры, это в 1-ую очередь бизнес. И чем игра больше заработает, тем лучше. Т.к. это подстегнет делать новые (возможно более качественные) игры. так развивается игропром. А если делать скажем преснятину. Она не продастся. Так что нет ничего удивительного в том, что многие игры опираются на красивые образы и порой жестокий геймплей. Тем более что тема (анимэ) сейчас популярна. Спасибо гейщиту. Так что хайпят на теме и рубят бабки. Это норма. Это бизнес.
Та ладно,ты уже подписал и сюда пришёл орать,но здесь тебя ждёт разочарование.)