Российские девушки запустили петицию против хоррора MiSide

На популярной платформе Change.org появилась петиция, требующая остановить продажи хоррор-игры MiSide. Автор инициативы обвиняет разработчиков в создании контента, который, по её мнению, увековечивает насилие и демонстрирует неуважение к женским персонажам.

В центре обсуждений — персонаж Мита, изображённая как маньячка, убивающая других женщин. По словам автора петиции, её образ строится на эксплуатирующих стереотипах: сексуализация, романтизация жестокости и акцент на страданиях, которые якобы используются исключительно для шокирующего эффекта.

Основные претензии:

Сцены насилия над Митой : по мнению автора, они не несут художественной ценности и могут способствовать десенсибилизации к насилию.

: по мнению автора, они не несут художественной ценности и могут способствовать десенсибилизации к насилию. Романтизация жестокости : игра заставляет игрока становиться свидетелем и участником насильственных действий.

: игра заставляет игрока становиться свидетелем и участником насильственных действий. Стереотипные образы : критика касается как внешности персонажа, так и её "карикатурного" поведения.

: критика касается как внешности персонажа, так и её "карикатурного" поведения. Игнорирование моральной ответственности: авторы петиции считают, что разработчики используют жанр хоррора как оправдание для спорного контента.

Примечательно, что такие обвинения — не редкость для хоррор-игр, которые часто опираются на провокационные образы и сцены для создания атмосферы. Однако, насколько справедливы претензии, судить сложно. Каждая игра — это искусство, которое интерпретируется игроками по-разному. Для одних MiSide может быть мрачным исследованием человеческой природы, а для других — чрезмерно жёстким проектом. На данный момент петицию подписали чуть больше 50 человек, поэтому пока она точно не нашла поддержки среди широкой аудитории.

Очевидно одно: необычная задумка игры уже оправдала себя, привлекая внимание широкой аудитории и вызывая активное обсуждение. Вопрос о том, насколько MiSide действительно нарушает моральные нормы, остаётся открытым, но ясно, что проект стал важной темой для игровой дискуссии, особенно среди отечественных релизов.