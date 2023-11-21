Model Builder получила бесплатный DLC Alaskan Road Truckers Pack

Издатель Green Man Gaming и разработчик Moonlit сообщиkb о выпуске совершенно нового бесплатного DLC для Model Builder, следующего поколения виртуальных хобби-игр-симуляторов. Приготовьтесь покорять сложные ландшафты Аляски с выпуском пакета Alaskan Road Truckers Pack, содержащего две модели мощных грузовиков, известных из игры Alaskan Road Truckers, которые дополнят вашу текущую витрину масштабных моделей/ Бесплатная загрузка откроет следующие два грузовика:

Westend Sorrow 420 – это больше, чем просто грузовик; это движущая сила. Благодаря мощному двигателю мощностью 416 лошадиных сил и плавной 14-ступенчатой коробке передач он является ключом к бесперебойной доставке товаров с Аляски. С легкостью справляйтесь со сложными ландшафтами и трудными задачами.

Eagle One — это дорожная мощная машина, оснащенная мощным двигателем мощностью 494 лошадиных силы и 14-ступенчатой коробкой передач. Идеально подходит для работы на самых сложных грунтах и перевозки тяжелых грузов. Уверенно преодолевайте уникальные препятствия на Аляске.