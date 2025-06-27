Capcom представила новый контент для Monster Hunter Wilds

Capcom посвятила значительную часть своей сегодняшней презентации уже вышедшей Monster Hunter Wilds, для которой запланировано большое количество нового контента. В первую очередь разработчики сосредоточились на втором крупном обновлении, которое станет доступно уже 30 июня.

В нем появятся два новых монстра - Лагиакрус и Серегиос, возможность изменять внешний вид оружия и ряд других новых функций. Кроме того, летом разработчики запустят специальное событие Flamefete, в котором можно будет получить эксклюзивное снаряжение, добавят закаленную версию монстра Uth Dun и выпустят другие квесты.

Следующее, третье крупное обновление выйдет в сентябре и предложит нового монстра и сезонное событие Festival of Accord. Разумеется, весь вышеупомянутый контент будет бесплатным, как и некоторые косметические пакеты. Однако за все остальное придется заплатить.