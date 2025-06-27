Capcom представила новый контент для Monster Hunter Wilds

Capcom посвятила значительную часть своей сегодняшней презентации уже вышедшей Monster Hunter Wilds, для которой запланировано большое количество нового контента. В первую очередь разработчики сосредоточились на втором крупном обновлении, которое станет доступно уже 30 июня.
В нем появятся два новых монстра - Лагиакрус и Серегиос, возможность изменять внешний вид оружия и ряд других новых функций. Кроме того, летом разработчики запустят специальное событие Flamefete, в котором можно будет получить эксклюзивное снаряжение, добавят закаленную версию монстра Uth Dun и выпустят другие квесты.
Следующее, третье крупное обновление выйдет в сентябре и предложит нового монстра и сезонное событие Festival of Accord. Разумеется, весь вышеупомянутый контент будет бесплатным, как и некоторые косметические пакеты. Однако за все остальное придется заплатить.
Это уже не поможет. Монстры среднего уровня, и даже с учетом того, что Лаги может быть сильным в усиленных режмах (гипер, темперед) это все равно игру уже не спасет. Нет эндгейм монстров - Драконов, так как простые монстры тут на столько легкие , что остается надежда только на Элдеров, которых судя по всему уже не будет. Это первая часть без драконов, жесть конечно. Зато косметики которая нафиг не нужна, тонну добавляют, логично ведь это так просто, создал скин, натянул, никаких характеристик, балансов, мувсетов, скатились...
Оптимизация в сделку не входила😐 // Антон Косарев