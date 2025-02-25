Monster Hunter Wilds возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 18 по 25 февраля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Monster Hunter Wilds уже за три дня до выхода заняла первую строчку чарта продаж Steam, обогнав конкурентов. На третьем месте держится средневековая RPG Kingdom Come: Deliverance 2, которая уступила лидерство, но продолжает борьбу.

Высоким спросом пользуется и Avowed, новая ролевая игра от Obsidian, а Civilization 7, несмотря на критику, остается популярной среди стратегов.

Тем временем Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii — приключение пирата Мадзимы — также показывает отличные результаты, укрепляя позиции в топе продаж.