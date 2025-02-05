На ПК стал доступен бенчмарк Monster Hunter Wilds

Capcom выпустила бесплатный инструмент для тестирования производительности ПК Monster Hunter Wilds. Этот инструмент позволит вам протестировать игру и посмотреть, сможете ли вы ее запустить.

В бенчмарке вы можете настроить параметры игры, графики, звука и языка в меню «Параметры». Параметр «Цикл» можно использовать для автоматического повторного запуска теста. Если установлено значение «ВКЛ», тест автоматически перезапустится через 1 минуту на экране результатов.

При использовании дополнительной генерации кадров оценка теста будет немного ниже из-за нагрузки, вызванной генерацией кадров, но вы сможете наслаждаться более плавным игровым процессом при высокой частоте кадров. Повышенная нагрузка на систему из-за генерации кадров немного снизит ваш результат теста.

Вы можете загрузить инструмент для тестирования производительности ПК по этой ссылке. Он занимает около 23 ГБ.

Capcom выпустит Monster Hunter Wilds 28 февраля.