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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 87 оценок

На ПК стал доступен бенчмарк Monster Hunter Wilds

monk70
Новости

Capcom выпустила бесплатный инструмент для тестирования производительности ПК Monster Hunter Wilds. Этот инструмент позволит вам протестировать игру и посмотреть, сможете ли вы ее запустить.

В бенчмарке вы можете настроить параметры игры, графики, звука и языка в меню «Параметры». Параметр «Цикл» можно использовать для автоматического повторного запуска теста. Если установлено значение «ВКЛ», тест автоматически перезапустится через 1 минуту на экране результатов.

При использовании дополнительной генерации кадров оценка теста будет немного ниже из-за нагрузки, вызванной генерацией кадров, но вы сможете наслаждаться более плавным игровым процессом при высокой частоте кадров. Повышенная нагрузка на систему из-за генерации кадров немного снизит ваш результат теста.

Вы можете загрузить инструмент для тестирования производительности ПК по этой ссылке. Он занимает около 23 ГБ.

Capcom выпустит Monster Hunter Wilds 28 февраля.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
AmazingYthogtha

К моему сожалению я не смогу сыграть в эту игу на мойом древнем пк а на новый к сожалению денег нет

0
SnobbishGhost

настройки никак не позволяют вывести в норм режим?

1
DopeyZeki

xbox series s не судьба купить за 25к, в кредит на маму?

0