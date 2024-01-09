В свежий чарт продаж Steam вернулся Monster Hunter: World

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 2 по 9 января. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Лидерами чарта стали портативная консоль Steam Deck и ролевая игра Baldur's Gate 3, которая продолжат привлекать новых игроков. Третье место досталось инди-хоррору Lethal Company, который в 2023 году стал неожиданным хитом в сервисе Steam.
Хорошая скидка, и анонс следующей части, помог Monster Hunter: World пробраться в топ-10 и снова завоевать интерес среди игроков. Не так давно, игра привлекла наибольшее количество игроков за последние три года
- Steam Deck
- Baldur's Gate 3
- Lethal Company
- Call of Duty
- Cyberpunk 2077
- EA SPORTS FC 24
- Elden Ring
- Monster Hunter: World
- Red Dead Redemption 2
- Hogwarts Legacy
С онлайна в 15к человек до 70к поднялась пипец
Просто у серии МХ высокая реиграбельность + база игроков с каждым годом растёт за счёт новых игор. Хотя , честно говоря , именно ворлд я толком не допрошел... Вместо него предпочёл 4ку и Ген У...