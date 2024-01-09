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Monster Hunter: World 26.01.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Кооператив
7.5 599 оценок

В свежий чарт продаж Steam вернулся Monster Hunter: World

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 2 по 9 января. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Лидерами чарта стали портативная консоль Steam Deck и ролевая игра Baldur's Gate 3, которая продолжат привлекать новых игроков. Третье место досталось инди-хоррору Lethal Company, который в 2023 году стал неожиданным хитом в сервисе Steam.

Хорошая скидка, и анонс следующей части, помог Monster Hunter: World пробраться в топ-10 и снова завоевать интерес среди игроков. Не так давно, игра привлекла наибольшее количество игроков за последние три года

  1. Steam Deck
  2. Baldur's Gate 3
  3. Lethal Company
  4. Call of Duty
  5. Cyberpunk 2077
  6. EA SPORTS FC 24
  7. Elden Ring
  8. Monster Hunter: World
  9. Red Dead Redemption 2
  10. Hogwarts Legacy
7
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kitocun

С онлайна в 15к человек до 70к поднялась пипец

0
yrroodd

Просто у серии МХ высокая реиграбельность + база игроков с каждым годом растёт за счёт новых игор. Хотя , честно говоря , именно ворлд я толком не допрошел... Вместо него предпочёл 4ку и Ген У...

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