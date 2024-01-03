Monster Hunter World на ПК привлекла наибольшее количество игроков за последние 3 года

Спустя всего несколько недель после анонса Monster Hunter Wilds, Monster Hunter World переживает значительное возрождение. По данным SteamDB, игра достигла нового пика одновременной игры в Steam - 138 148 игроков. Для справки, это самое большое количество игроков в игре с июля 2020 года, когда было 144 376 одновременных игроков.
Новый пик количества игроков был зафиксирован 2 января, при этом игровая база постепенно росла в течение декабря. Графики SteamDB показывают, что тенденция к росту числа одновременных игроков в Monster Hunter World началась в начале декабря - вероятно, это совпало с анонсом Monster Hunter Wilds - и с тех пор неуклонно растет.
Наряду с анонсом Monster Hunter Wilds, рост числа одновременных игроков можно объяснить тем, что Monster Hunter World и ее расширение Iceborne были доступны по ценам со значительными скидками в течение всего декабря. Сама Capcom также поощряет игроков возвращаться в игру, публикуя в блоге серию постов и видеороликов Return to World, в которых даются советы по геймплею для новых и вернувшихся охотников.
У Monster Hunter Wilds пока нет даты выхода, кроме 2025 года. Monster Hunter World и Iceborne доступны на PC, PS4 и Xbox One. Игра также доступна на консолях текущего поколения благодаря обратной совместимости.
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