Состоялся анонс сиквела карточного рогалика Monster Train

Издательство Big Fan Games и студия Shiny Shoe анонсировали Monster Train 2, продолжение популярного карточного roguelike. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (Steam), а на ПК уже доступна демоверсия.
На этот раз угроза исходит от Титанов, захвативших Небеса. Бывшие ангелы и демоны заключили временный союз, и игрокам предстоит возглавить их на борту уникальных поездов, путешествуя через Ад, Рай и Бездну.
Основные нововведения:
- Пять новых кланов, каждый со своим стилем игры.
- Карты комнат и снаряжения для еще большей глубины стратегии.
- Аванпост Ковенанта – хаб для взаимодействия с персонажами и сюжета.
- Бесконечный режим – испытание на выносливость.
- Ежедневные вызовы и Dimensional Challenges – уникальные испытания с наградами.
Monster Train 2 обещает расширить возможности оригинала, добавив больше тактических решений и контента.
Славная новость !! 1 прошёл с удовольствием, в топ 20 пошагово-карточных у меня она точно входит.
Первый раз услышал об игре- скачал пиратку, минут 20 погамал- и купил лицуху. Очень залипательно- как и все подобные игры.