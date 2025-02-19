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Monster Train 2 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Карточная, Фэнтези
1 1 оценка

Состоялся анонс сиквела карточного рогалика Monster Train

butcher69
Новости

Издательство Big Fan Games и студия Shiny Shoe анонсировали Monster Train 2, продолжение популярного карточного roguelike. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (Steam), а на ПК уже доступна демоверсия.

На этот раз угроза исходит от Титанов, захвативших Небеса. Бывшие ангелы и демоны заключили временный союз, и игрокам предстоит возглавить их на борту уникальных поездов, путешествуя через Ад, Рай и Бездну.

Основные нововведения:

  • Пять новых кланов, каждый со своим стилем игры.
  • Карты комнат и снаряжения для еще большей глубины стратегии.
  • Аванпост Ковенанта – хаб для взаимодействия с персонажами и сюжета.
  • Бесконечный режим – испытание на выносливость.
  • Ежедневные вызовы и Dimensional Challenges – уникальные испытания с наградами.

Monster Train 2 обещает расширить возможности оригинала, добавив больше тактических решений и контента.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Porn Actorrr

Славная новость !! 1 прошёл с удовольствием, в топ 20 пошагово-карточных у меня она точно входит.

3
Alex Row

Первый раз услышал об игре- скачал пиратку, минут 20 погамал- и купил лицуху. Очень залипательно- как и все подобные игры.

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