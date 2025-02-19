Состоялся анонс сиквела карточного рогалика Monster Train

Издательство Big Fan Games и студия Shiny Shoe анонсировали Monster Train 2, продолжение популярного карточного roguelike. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (Steam), а на ПК уже доступна демоверсия.

На этот раз угроза исходит от Титанов, захвативших Небеса. Бывшие ангелы и демоны заключили временный союз, и игрокам предстоит возглавить их на борту уникальных поездов, путешествуя через Ад, Рай и Бездну.

Основные нововведения:

Пять новых кланов, каждый со своим стилем игры.

Карты комнат и снаряжения для еще большей глубины стратегии.

Аванпост Ковенанта – хаб для взаимодействия с персонажами и сюжета.

Бесконечный режим – испытание на выносливость.

Ежедневные вызовы и Dimensional Challenges – уникальные испытания с наградами.

Monster Train 2 обещает расширить возможности оригинала, добавив больше тактических решений и контента.