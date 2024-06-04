ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mordhau 29.04.2019
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Средневековье, Королевская битва
6.9 161 оценка

В Mordhau добавили кроссплатформенную игру на консолях и ПК

monk70
Новости

Игроки Mordhau на консолях и ПК теперь могут соревноваться друг с другом в последнем выпуске патча для Xbox и Playstation. Последний патч для консолей обеспечивает полный паритет на всех платформах и впервые представляет кроссплатформенную игру на ПК.

В рамках этого последнего патча режим орды претерпел существенные изменения. Этот классический игровой режим возрожден с обновленными картами, улучшениями системы инвентаря, корректировками дерева навыков, введением новых противников NPC и набором нового оружия.

Mordhau — многопользовательская средневековая игра ближнего боя, разработанная Triternion. Игроки участвуют в напряженных сражениях, используя разнообразное оружие, такое как мечи, топоры и луки, в различных игровых режимах, включая командные стычки и смертельные бои «каждый за себя». Боевая система игры делает акцент на механике, основанной на навыках, позволяя игрокам использовать различные удары, блоки и приемы, чтобы перехитрить и победить противников. Благодаря реалистичной средневековой обстановке и напряженным боям Mordhau предлагает игрокам сложный и захватывающий игровой опыт.

-1
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий