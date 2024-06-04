В Mordhau добавили кроссплатформенную игру на консолях и ПК

Игроки Mordhau на консолях и ПК теперь могут соревноваться друг с другом в последнем выпуске патча для Xbox и Playstation. Последний патч для консолей обеспечивает полный паритет на всех платформах и впервые представляет кроссплатформенную игру на ПК.
В рамках этого последнего патча режим орды претерпел существенные изменения. Этот классический игровой режим возрожден с обновленными картами, улучшениями системы инвентаря, корректировками дерева навыков, введением новых противников NPC и набором нового оружия.
Mordhau — многопользовательская средневековая игра ближнего боя, разработанная Triternion. Игроки участвуют в напряженных сражениях, используя разнообразное оружие, такое как мечи, топоры и луки, в различных игровых режимах, включая командные стычки и смертельные бои «каждый за себя». Боевая система игры делает акцент на механике, основанной на навыках, позволяя игрокам использовать различные удары, блоки и приемы, чтобы перехитрить и победить противников. Благодаря реалистичной средневековой обстановке и напряженным боям Mordhau предлагает игрокам сложный и захватывающий игровой опыт.
Игра сложная))