В Mordhau добавили кроссплатформенную игру на консолях и ПК

Средневековые сражения полны жестокости. Здесь все решает уровень владения собственным оружием и количество бойцов. Игрокам придется заниматься как защитой, так и осадой крепостей, участвовать в массовых сражениях на открытых просторах.

Геймплей Mordhau основан на реалистичной боевой системе, которая использует физику, тайминг и точность ударов. Игроки могут выбирать из множества классов персонажей, включая рыцарей, викингов и лучников. При желании можно настроить своих персонажей, выбирая различное оружие, броню и аксессуары.

Mordhau предлагает несколько игровых режимов, включая Frontline, где две команды борются за контроль над точками на карте; Invasion, где одна сторона нападает, а другая защищается; и Horde, где игроки должны совместно давать отпор полчищам врагов. Игра также предлагает автономный режим, где игроки могут отточить свои навыки и познакомиться с различными видами оружия.