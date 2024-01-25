В GOG стартовала раздача пошаговой тактической игры Mordheim: City of the Damned

Мир игры основан на мрачной вселенной Warhammer FB, в которой нашлось место одному проклятому городу, ставшему центром действия игры. В этом месте не существует законов, да из обычных жителей никого уже не осталось. А виной всему бесконечная битва, протекающая между различными группировками.

Отсутствие каких-либо законов привлекает все больше сброда в разваленные стены Морхейма. Лишь наиглупейший безумец, ищущий мучительной смерти, в гордом одиночестве ступит на территорию богом забытого города.

Поэтому вы создадите собственную команду, состоящую из первоклассных убийц, владеющих магией, мастеров военного дела, а также метких стрелков, дабы успешно отстаивать в Морхейме свои интересы. Сюжетная линия, а также соревновательный мультиплеер будут проходить в пошаговых боях, задействующих ваше стратегическое мышление и владение полем боя.