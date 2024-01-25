В GOG стартовала раздача пошаговой тактической игры Mordheim: City of the Damned

В сервисе GOG началась пошаговой стратегии Mordheim: City of the Damned. Пользователям из России забрать игру можно нажав по ссылке, заранее войдя в учётную запись GOG
Сыграйте в первую видеоигровую адаптацию настольной игры Mordheim от Games Workshop. Действие игры Mordheim: City of the Damned разворачивается в разрушенном имперском городе мира Warhammer. Это пошаговая тактическая игра, в которой вы ведете отряды в кровавые и смертельные стычки. Игра сочетает в себе элементы ролевой игры, динамичные тактические бои и сложную настройку юнитов во времена хаоса и соперничества, где выживают только сильнейшие.
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кликал по сылке, выдавало metssage unautorised. через 5 минут на почту пришло уведомление о получении игры
Жаль только, что раздача без DLC для игры...
даркест данжон 1...огонь...остальное...какие бы титьки не приделай не переплюнуть
эт разные жанры. тут мобы по клеточкам ходят
атмосфера одна позиционируется хле