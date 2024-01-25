на главную
об игре
Mordheim: City of the Damned 19.11.2015
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Тактика, Фэнтези
7.3 152 оценки

В GOG стартовала раздача пошаговой тактической игры Mordheim: City of the Damned

butcher69
Новости

В сервисе GOG началась пошаговой стратегии Mordheim: City of the Damned. Пользователям из России забрать игру можно нажав по ссылке, заранее войдя в учётную запись GOG

Сыграйте в первую видеоигровую адаптацию настольной игры Mordheim от Games Workshop. Действие игры Mordheim: City of the Damned разворачивается в разрушенном имперском городе мира Warhammer. Это пошаговая тактическая игра, в которой вы ведете отряды в кровавые и смертельные стычки. Игра сочетает в себе элементы ролевой игры, динамичные тактические бои и сложную настройку юнитов во времена хаоса и соперничества, где выживают только сильнейшие.

Получив бесплатно копию, она навсегда останется в вашей библиотеке. Вы можете скачать Mordheim: City of the Damned из своей библиотеки GOG или играть в нее посредством GOG Galaxy в любое время.

27
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Hakuni

кликал по сылке, выдавало metssage unautorised. через 5 минут на почту пришло уведомление о получении игры

4
Избранный Белиара

Жаль только, что раздача без DLC для игры...

0
Сеньор Мартинез

даркест данжон 1...огонь...остальное...какие бы титьки не приделай не переплюнуть

-4
Hakuni

эт разные жанры. тут мобы по клеточкам ходят

0
Сеньор Мартинез Hakuni

атмосфера одна позиционируется хле

0