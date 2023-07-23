Авторы Mortal Kombat 1 раскрыли новые сюжетные подробности о Ли Мэй и Бараке ©

Недавно на выставке San Diego Comic-Con компания NetherRealm Studios показала новый трейлер Mortal Kombat 1, в котором подтвердила, что Ли Мей, Барака и Таня войдут в состав бойцов перезагрузки, а Горо и Дарриус - в состав камео-бойцов. Теперь компания представила новые сюжетные подробности о некоторых из них.

Во-первых, это Ли Мэй, которая вернется в качестве играбельного персонажа впервые с момента выхода Mortal Kombat: Armageddon. Во вселенной Mortal Kombat 1 Ли Мэй с самого детства служила Умгади - жрицам-воинам, призванным защищать королевскую семью Outworld.

Хотя ее служба начиналась многообещающе, после того как на нее свалили вину за "трагедию", она уволилась, после чего вступила в Sun Do, "грубую и шумную" полицию столицы Внешнего Мира. Сейчас она служит первым констеблем Sun Do и надеется когда-нибудь искупить свою вину и репутацию.

Еще один персонаж Внешнего Мира, хорошо знакомый поклонникам сериала, - Барака. Заразившись страшной, неизлечимой и очень заразной чумой, Барака был вынужден оставить жизнь уважаемого торговца, его изгнали и отправили жить в колонию, полную таких же больных людей. Увидев безнадежность жизни своих соплеменников-таркатанцев, Барака как никогда раньше решил улучшить их жизнь.

На San Diego Comic-Con NetherRealm также подтвердила, что в Mortal Kombat 1 в качестве DLC после запуска будут добавлены Хоумлендер из "Пацанов", Миротворец из DC Universe (его играет Джон Сина) и Омни-Мэн из "Неуязвимого". (причем последний будет озвучен самим Дж.К. Симмонсом). Нитара, Мотаро и Рейко также были подтверждены в трейлерах, показанных только присутствующим на мероприятии.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК.