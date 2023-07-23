Утечка: в Mortal Kombat 1 появятся Нитара, Мотаро и Рейко ©

Долгожданный файтинг от NetherRealm был широко представлен на выставке San Diego Comic Con в этом году. Два новых трейлера Mortal Kombat 1 были представлены широкой публике в рамках этого мероприятия, а третий пока был показан только тем, кто присутствовал в Сан-Диего.

Первые два трейлера к Mortal Kombat 1, вышедшие на San Diego Comic Con, показали несколько новых персонажей для растущего состава файтинга. В их число вошли ранее утекшие DLC персонажи Mortal Kombat 1. По какой-то причине два ролика Mortal Kombat 1 с выставки Comic Con до сих пор не появились в сети в хорошем качестве, но благодаря тем, кто был в Сан-Диего, мы знаем, что в него вошли три новых персонажа.

Но в сети уже кое-что появилось — записи этих роликов в низком качестве от одного из посетителей. В роликах мы можем увидеть персонажей, которые на данный момент еще официально не подтверждены - Мотаро, Нитара и Рейко.

Мотаро - четвероногий кентавр, впервые появившийся в Mortal Kombat 3. Нитара - крылатая вампирша, дебютировавший в Mortal Kombat: Deadly Alliance, а Рейко - впервые появился в Mortal Kombat 4.

Все эти персонажи были представлены в Mortal Kombat 11, но, похоже, в Mortal Kombat 1 им предстоит сыграть более значительные роли. Пока не уточняется, будут ли они полноценными членами реестра, камео-бойцами или просто появятся в сюжетных сценах.

Пока неясно, когда будут выпущены эти трейлеры Mortal Kombat 1 официально, но быть может, что ждать придется недолго.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября для ПК, PS4, PS5 и Xbox Series X.