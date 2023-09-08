Эд Бун показал короткий ролик с Жан-Клодом Ван Даммом в Mortal Kombat 1

Демонстрации Mortal Kombat 1 продолжаются, и всего через несколько часов после подтверждения присутствия Нитары в качестве бойца, Эд Бун также показал скин Жан-Клода Ван Дамма в действии для Джонни Кейджа.
Хотя о существовании этой альтернативной версии персонажа было официально объявлено ранее, до сегодняшнего дня мы никогда не видели никаких скриншотов или видео, изображающих виртуального двойника известного актера. Неожиданное разоблачение произошло по случаю ток-шоу Hot Ones, в ходе которого известный соавтор серии решил впервые показать публике особый скин бойца, который изменит как его внешность, так и голос. Как вы можете видеть на видео, Ван Дамм появляется в своей культовой одежде кикбоксера.
Так даже лучше)!
если это Ван Дамм... то мне жаль тех кто предзаказывал эту конченную часть MK