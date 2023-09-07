Меган Фокс озвучит Нитару в Mortal Kombat 1

До выхода Mortal Kombat 1 в раннем доступе осталась всего неделя, но это не значит, что об игре уже всё известно. WB Games и NetherRealm Studios выпустили новый трейлер Mortal Kombat 1, в котором демонстрируется Нитара, а также подтверждается, что актриса Меган Фокс сыграет этого персонажа.
Спустя почти 17 лет со времен Mortal Kombat Armageddon, Нитара, вампир из Экзотерры, возвращается в серию и демонстрирует совершенно другой дизайн для MK1, без повязки на глазу и темных волос.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на PS5, Xbox Series, Switch и ПК.
Эта Фокс прям не знает где бы еще показать свой фейс чтоб по максимуму засветиться.
Интересно, кому бы из МК1 подошел голос Шохре Агдашлу)
Синдел?
Так написал, как будто это она пришла к WB и NetherRealm и такая "Возьмите меня плз, за бесплатно все сделаю!".
Да да, я тоже пока на нее думаю в новом обличии прям ништяк зашло бы!
Ну так слишком проблемный человек! С ее репутацией после как она ответила режиссёру Трансформеров, возможно так и могло быть.
Одному насолишь и проблем не оберёшься...
В её положении сбитого летчика она только так и могла туда попасть. Не удивлюсь если еще за это и полы помыла
Нитара это самый красивый женский персонаж в игре
Только если крылья отрезать, они портят вид
ну нитара без крыльев будет уже не та
Опять ты!
Кунг Лао: - Что ты сделала с телом Джен?
Нитара: -Бедный Кунг Лао! Ты больше никогда её не увидишь!
Джен! Возлюбленная Кунг Лао из сериала Завоевание.
И плюс отсылка к фильму с Меган Фокс.)
Крутая новость! Очень радует! Меган красотка
бже днище
Чёт Fatal Blow и Fatality у Нитары вяленькие. А пофиг на Fatality, меня больше всего интересуют разнообразные Brutality.