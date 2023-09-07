на главную
об игре
Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 334 оценки

Меган Фокс озвучит Нитару в Mortal Kombat 1

©
monk70
Новости

До выхода Mortal Kombat 1 в раннем доступе осталась всего неделя, но это не значит, что об игре уже всё известно. WB Games и NetherRealm Studios выпустили новый трейлер Mortal Kombat 1, в котором демонстрируется Нитара, а также подтверждается, что актриса Меган Фокс сыграет этого персонажа.

Спустя почти 17 лет со времен Mortal Kombat Armageddon, Нитара, вампир из Экзотерры, возвращается в серию и демонстрирует совершенно другой дизайн для MK1, без повязки на глазу и темных волос.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на PS5, Xbox Series, Switch и ПК.

7
13
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 13
Ваш комментарий
dangerous_beast

Эта Фокс прям не знает где бы еще показать свой фейс чтоб по максимуму засветиться.
Интересно, кому бы из МК1 подошел голос Шохре Агдашлу)

5
SteveAustin

Синдел?

0
AlexFullBeast
Эта Фокс прям не знает где бы еще показать свой фейс чтоб по максимуму засветиться.

Так написал, как будто это она пришла к WB и NetherRealm и такая "Возьмите меня плз, за бесплатно все сделаю!".

1
dangerous_beast SteveAustin

Да да, я тоже пока на нее думаю в новом обличии прям ништяк зашло бы!

1
dangerous_beast AlexFullBeast

Ну так слишком проблемный человек! С ее репутацией после как она ответила режиссёру Трансформеров, возможно так и могло быть.
Одному насолишь и проблем не оберёшься...

0
Famiclone AlexFullBeast

В её положении сбитого летчика она только так и могла туда попасть. Не удивлюсь если еще за это и полы помыла

-1
Никита Дроздоvv

Нитара это самый красивый женский персонаж в игре

4
Famiclone

Только если крылья отрезать, они портят вид

0
Никита Дроздоvv Famiclone

ну нитара без крыльев будет уже не та

0
Huntress_2BSEX

Опять ты!

3
Tiberius684

Кунг Лао: - Что ты сделала с телом Джен?

Нитара: -Бедный Кунг Лао! Ты больше никогда её не увидишь!

Джен! Возлюбленная Кунг Лао из сериала Завоевание.

И плюс отсылка к фильму с Меган Фокс.)

1
your1dope

Крутая новость! Очень радует! Меган красотка

0
Ирония Твоя

бже днище

0
Xstranger

Чёт Fatal Blow и Fatality у Нитары вяленькие. А пофиг на Fatality, меня больше всего интересуют разнообразные Brutality.

0