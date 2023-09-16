Файтинг Mortal Kombat 1 протестировали на Switch и сравнили со Steam Deck, Xbox Series S и PlayStation 5 ©

ElAnalistaDeBits опубликовал очередное видео сравнения Mortal Kombat 1, на этот раз посвященное рассмотрению работы версии для Nintendo Switch в сравнении со Steam Deck и с домашними консолями PS5 и Xbox Series S.

Ранее энтузиаст предлагал сравнить PC, PS5 и Xbox Series X|S, показав, что игра отлично работает на всех консолях и хорошо оптимизирована на PC.

Однако из сегодняшнего обзора мы узнали, что Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch имеет динамическое разрешение 900p, которое обычно находится в диапазоне 720-640p при игре через док-станцию, а в портативном режиме начинается с динамических 720p, но в среднем падает до 480p.

Эта версия стремится к 60 кадрам в секунду во время боев (ролики, меню и специальные движения выполняются с частотой 30 кадров в секунду на всех платформах), но с трудом добивается этого, постоянно колеблясь между 50 и 60 кадрами в секунду.

Что касается графического рендеринга, то на Nintendo Switch мы видим множество компромиссов по сравнению с версиями для платформ текущего поколения в плане текстур, геометрии, освещения, эффектов постобработки и т.д. Еще одно ограничение этой версии - утомительная загрузка перед началом каждого боя.

Несмотря на очевидные недостатки, по мнению ElAnalistaDeBits, порт Mortal Kombat 1 для Nintendo Switch получилось качественным, если учитывать основные ограничения консоли, которой уже шестой год.

Что касается Steam Deck, то для записи ролика использовался низкие настройки графики с FSR2 в режиме качества и разрешением 800p. Как пояснил ElAnalistaDeBits, на PC-консоли Valve, к сожалению, не удается достичь 60 кадров в секунду даже при минимальных настройках графики, и он рекомендует установить ограничение частоты обновления на 40 Гц или 30 Гц.

Он добавил, что в целом игровой процесс Mortal Kombat 1 хорош на всех платформах, но все же рекомендует играть на консолях PlayStation и Xbox или на ПК, если у вас есть такая возможность.