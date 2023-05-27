Фанаты считают, что упоминание режима 1 на 1 в стресс-тесте Mortal Kombat 1 может намекать на возвращение режима 2 на 2 ©

Объявляя о предстоящем стресс-тесте Mortal Kombat 1, официальный аккаунт MK в твиттере, похоже, предположил, что бои 2v2 вернутся.



Хотя мы до сих пор не получили официальных сведений о том, что это будут за новые режимы или что представляет собой "новая боевая система", официальный твиттер Mortal Kombat, возможно, только что выдал один из них. Вчера аккаунт подтвердил, что в ближайшем будущем будет проведен онлайновый стресс-тест Mortal Kombat 1, который даст игрокам возможность впервые опробовать режим 1v1.

В этом тесте приоритетными будут онлайновые матчи 1v1. Для участия требуется учетная запись Warner Bros. Games.

Эта формулировка предполагает, что в игре будут и другие режимы, позволяющие сражаться не только с 1 на 1, возможно, намекая на возвращение 2 на 2 из Mortal Kombat 2009 года. На это обратил внимание пользователь, который ретвитнул оригинальный твит, написав: "Самый интересный твит за день. Если 1v1 в приоритете... значит...".



Хотя этот твит может просто означать, что стресс-тест сосредоточен на основном боевом режиме игры и не будет включать никаких дополнительных возможностей.