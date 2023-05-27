Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 166 оценок

Фанаты считают, что упоминание режима 1 на 1 в стресс-тесте Mortal Kombat 1 может намекать на возвращение режима 2 на 2

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Procy_on
Новости

Объявляя о предстоящем стресс-тесте Mortal Kombat 1, официальный аккаунт MK в твиттере, похоже, предположил, что бои 2v2 вернутся.

Хотя мы до сих пор не получили официальных сведений о том, что это будут за новые режимы или что представляет собой "новая боевая система", официальный твиттер Mortal Kombat, возможно, только что выдал один из них. Вчера аккаунт подтвердил, что в ближайшем будущем будет проведен онлайновый стресс-тест Mortal Kombat 1, который даст игрокам возможность впервые опробовать режим 1v1.

В этом тесте приоритетными будут онлайновые матчи 1v1. Для участия требуется учетная запись Warner Bros. Games.

Эта формулировка предполагает, что в игре будут и другие режимы, позволяющие сражаться не только с 1 на 1, возможно, намекая на возвращение 2 на 2 из Mortal Kombat 2009 года. На это обратил внимание пользователь, который ретвитнул оригинальный твит, написав: "Самый интересный твит за день. Если 1v1 в приоритете... значит...".

Хотя этот твит может просто означать, что стресс-тест сосредоточен на основном боевом режиме игры и не будет включать никаких дополнительных возможностей.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Talendor3

8 на 8 как в тройке)))

2
ugf16349

Какой 8 на 8 в трилогии? Нету такого режима, только турнир 8 человек.

1
Dark Kahn

2v1 будет.

1
Саня Цукино Усаги

2 на 2 был прикольный режим

1