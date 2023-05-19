Хоумлендер, Омнимен и Миротворец: Похоже, что Amazon случайно слил состав бойцов из Kombat Pack для нового Mortal Kombat ©

После нескольких месяцев спекуляций, Mortal Kombat 12 наконец-то была анонсирована, только это не 12, а Mortal Kombat 1. Вторая перезагрузка знаменитой серии жестоких файтингов уже на подходе, и дата выхода подтверждена.

Компания NetherRealm подтвердила неполный состав участников Mortal Kombat 1, в который вошли такие популярные персонажи, как Лю Канг, Скорпион, Саб-Зеро, Рейден, Кунг Лао, Китана, Милена, Шан Цунг, Джонни Кейдж и другие. Шан Цунг будет доступен в качестве бонуса за предварительный заказ, а Джонни Кейдж получит скин Жан-Клода ван Дамма в DLC Kombat Pack.

В игре появилась новая функция - бойцы "Камео"(Kameo Fighters). Эти бойцы могут быть призваны на помощь во время матчей и существуют отдельно от основного состава персонажей.

У игры будет три издания и те, что подороже будут включать в себя Kombat Pack 1, который содержит шесть новых бойцов, но что это за бойцы не было известно. По крайней мере до сегодняшнего дня - сотрудник итальянского Amazon немного перестарался и указал состав набора:

6 играбельных персонажей (Куан Чи, Омнимен, Ермак, Миротворец, Такеда, Хоумлендер)

5 персонажей-камео (Тремор, Джонни Кейдж, Хамелеон, Мавадо, Ферра)

Скин Жана Клода Ван Дамма

Это не очень большой секрет и вряд ли сотрудника уволят — состав набора станет известен сегодня при старте предзаказов, но всегда приятно получить информацию чуть раньше официального анонса. Хотя еще остается небольшой шанс, что это просто шутка со стороны сотрудников итальянского офиса, так что относитесь к этому как к слуху до получения официального подтверждения.

Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября для ПК (через Epic и Steam), PS5, Switch и Xbox Series X/S. Покупатели, оформившие предварительный заказ, смогут получить доступ к бета-версии в августе.