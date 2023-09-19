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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 389 оценок

Игроки нашли способ запустить сетевой режим Mortal Kombat 1 в России

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Gutsz
Новости

Сегодня состоится полноценный релиз Mortal Kombat 1 от NetherRealm Studios. Из-за технических ограничений отечественные геймеры лишились внушительной части контента нового файтинга. Как оказалось, в Mortal Kombat 1 сетевой режим заблокирован для игроков из России и Белоруссии. Похоже, разработчики не планируют снимать ограничения, но в сети уже нашли рабочее решение проблемы.

Как сообщается, ограничение в файтинге сделано достаточно примитивным образом. Если вы испытываете проблемы с подключением к серверам Mortal Kombat 1, можно воспользоваться доступным VPN, однако качество соединения будет крайне низким. Вместо этого игроки рекомендуют изменить параметры DNS, что очень легко сделать на консоли PS5:

  • Откройте основные настройки консоли и перейдите в раздел "Сеть"
  • Выберете пункт "Установить соединение с интернетом"
  • Выберете ваше подключение и вызовите "Дополнительные настройки" через меню "Опций".
  • Найдите пункт "Настройки DNS" и установите параметр "Вручную", введя следующие данные:
    • Основной сервер: 176.99.11.77
    • Дополнительный сервер: 80.78.247.254

Попробовать изменить DNS можно также на консолях Xbox и ПК. Эта настройка позволяет автоматически подключаться к серверам Mortal Kombat 1 и открывает доступ к сетевым режимам для игроков из России и Беларуси. Как отмечают пользователи, со стандартными DNS стабильность соединения остается хорошей, поэтому играть в сетевые матчи будет комфортно.

26
44
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 44
Ваш комментарий
GraF68ru

Унижаются, ползают, все равно суют свои бабки тем, кто открыто говорит, что от них им деньги не нужны. Позорище

31
jax baron

это щяс не до денег- пока палку свою все гнут уже утечки (финансовые) начинаються- донаты их скоро не спасут.

0
Anton Vasiljev

Странно, что тебе не пох*р.

3
pudovik1704

Согласен полностью...Эти хомячки такие убогие,тьфу...

0
WaylonJones

Интересно, если что-то подобное будет происходить с GTA 6, то что тогда будет? Просто не будут в неё играть из-за того что не хотят унижаться?

-2
Hevin WaylonJones

Если уж издатель не хочет мои деньги, я его заставлять не буду - занесу тем, кто будет лоялен. Хз что там за гта 6, после СА я ни в одну не играл.

1
tinsoman

Способ обхода не заставил себя долго ждать.

2
TAPAKAH222

"Всех переиграли. Всех уничтожили".

-4
Artery Kaulitz

Игроки которые отдали по 6-8к теперь хотя-бы смогут поиграть и их деньги не улетели в трубу. И будет памятка на будущее, дважды подумают, покупать ли игры от этой компании

2
jax baron

не будет как мазались там и мажутся дальше.

4
Awareness of greatness

Предзаказы не дадут соврать, как многие грозились этого не делать и что мы видим, продолжают предзаказывать

2
Папел

А в Крыму так мудохаемся уже 10 лет) Я так делаю всегда, когда к играм EA подключаюсь

0
ckott4

Способ потерпеть и купить не заставил себя долго ждать.

0
kotasha

Прям способ как у xbox когда он превращался в кирпич, те что были выпущены после марта 22 года, нужно было днс прописывать.

0
1barac9U7ada7

А для колды такой способ не подходит?

0
Anton Vasiljev

интересно, что в лицензионном соглашении. Я не силён в юриспруденции, но это так-то обман потребителя, не? Или как? Ну вся эта история с блокировкой подключения.

0
Serpentrage

В заблокированных странах - игра и так не продается.

1
Anton Vasiljev Serpentrage

а, точно. Ну, дальнейшие "а что если" уже не имеет смысла разматывать)

0
FixFlow

Сделал предзаказ месяц назад на плати.ру , вернуть деньги не резон, не думал я что они заблокируют онлайн, сейчас бы не купил, зная это. Но ничего, теперь будем знать. Вычеркиваем компанию NetherRealm на постоянку, от остальных берём если только всё нормально после выхода.

P.S. Слюни и сопли до сих пор с лица вытераю))) Плевок смачный)

0
WaylonJones

Не NetherRealm, а все игры от WB Games

1
Spillik

Кто тебе виноват, что ты у барыг игру купил.

0
Alex Hawk Spillik

Он жалуется, на блокировку онлайна в РФ, а не на продавца с плати.ру. Очевидно же, что ко вторым претензий нет и быть не может.

0
Spillik Alex Hawk

Он жалуется просто чтоб пожаловаться и срубить плюсиков, а если бы купил игру не у барыг - смог бы вернуть.

0
Alex Hawk Spillik

Так нельзя её купить "не у барыг". Или что?

0
GabrielRork

эту лавочку похоже прикрывать будут , после захода в игру через несколько секунд снова пишет произошла ошибка

0
SkyraX

почему я сразу знал о чем новость даже перед заходом в нее?

0
Mihanbo

Зачем,сюжеты в файтингах могут нравится разве что 5-8летним...

-2
Awareness of greatness

Не приписывай свои вкусы другим., у каждого они разные

1
PpLtZ

Чем же так простые игроки вам насолили или дорогу перешли, что вы бьёте по заложникам, а не террористам? Я всегда поддерживал лицензионные игры, ценил труд разработчиков, но в какой-то момент я понял, что этим скользким товарищам не стоит платить ни цента! Теперь торрент и только торрент!

-3
Baldurs Gate 3 шит игра

ага, особенно когда игра завязана на онлайне, увидимся на торренте

0
TAPAKAH222
-2
jax baron

да будут они с дядей вовой ругаться- ага

0
Spillik

Торрентопитеки при любом удобном случае:

Теперь торрент и только торрент!
0
Twitch Stream Moments

Вот тупые зачем это Постить в нете если разрабы узнают и прикроют зачем, такое надо вообще тише воды и ниже травы сидеть в тряпочку молчать, раз уже в сети значит способу жить осталось не долго

-5
Radish12

а как до тебя это донести нужно было? по смс отправить?

5
Radish12

или может письмом бумажным по почте?

4
Twitch Stream Moments Radish12

Можно создать сервер дс и там инфу создавать по крайне мере это будет без палевным, кто узнает, если приватный сервер

-1
Папел

Прикроют что? Смену днс? Дед, ты куда поехал?

1
Janekste Twitch Stream Moments

Не существует ничего "беспалевного". Всё равно кто-то сольёт инфу. Нет смысла сидеть в тряпочку ниже травы. Это глупо.

1