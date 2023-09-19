Игроки нашли способ запустить сетевой режим Mortal Kombat 1 в России

Сегодня состоится полноценный релиз Mortal Kombat 1 от NetherRealm Studios. Из-за технических ограничений отечественные геймеры лишились внушительной части контента нового файтинга. Как оказалось, в Mortal Kombat 1 сетевой режим заблокирован для игроков из России и Белоруссии. Похоже, разработчики не планируют снимать ограничения, но в сети уже нашли рабочее решение проблемы.
Как сообщается, ограничение в файтинге сделано достаточно примитивным образом. Если вы испытываете проблемы с подключением к серверам Mortal Kombat 1, можно воспользоваться доступным VPN, однако качество соединения будет крайне низким. Вместо этого игроки рекомендуют изменить параметры DNS, что очень легко сделать на консоли PS5:
- Откройте основные настройки консоли и перейдите в раздел "Сеть"
- Выберете пункт "Установить соединение с интернетом"
- Выберете ваше подключение и вызовите "Дополнительные настройки" через меню "Опций".
- Найдите пункт "Настройки DNS" и установите параметр "Вручную", введя следующие данные:
- Основной сервер: 176.99.11.77
- Дополнительный сервер: 80.78.247.254
Попробовать изменить DNS можно также на консолях Xbox и ПК. Эта настройка позволяет автоматически подключаться к серверам Mortal Kombat 1 и открывает доступ к сетевым режимам для игроков из России и Беларуси. Как отмечают пользователи, со стандартными DNS стабильность соединения остается хорошей, поэтому играть в сетевые матчи будет комфортно.
Унижаются, ползают, все равно суют свои бабки тем, кто открыто говорит, что от них им деньги не нужны. Позорище
это щяс не до денег- пока палку свою все гнут уже утечки (финансовые) начинаються- донаты их скоро не спасут.
Странно, что тебе не пох*р.
Согласен полностью...Эти хомячки такие убогие,тьфу...
Интересно, если что-то подобное будет происходить с GTA 6, то что тогда будет? Просто не будут в неё играть из-за того что не хотят унижаться?
Если уж издатель не хочет мои деньги, я его заставлять не буду - занесу тем, кто будет лоялен. Хз что там за гта 6, после СА я ни в одну не играл.
Способ обхода не заставил себя долго ждать.
"Всех переиграли. Всех уничтожили".
Игроки которые отдали по 6-8к теперь хотя-бы смогут поиграть и их деньги не улетели в трубу. И будет памятка на будущее, дважды подумают, покупать ли игры от этой компании
не будет как мазались там и мажутся дальше.
Предзаказы не дадут соврать, как многие грозились этого не делать и что мы видим, продолжают предзаказывать
А в Крыму так мудохаемся уже 10 лет) Я так делаю всегда, когда к играм EA подключаюсь
Способ потерпеть и купить не заставил себя долго ждать.
Прям способ как у xbox когда он превращался в кирпич, те что были выпущены после марта 22 года, нужно было днс прописывать.
А для колды такой способ не подходит?
интересно, что в лицензионном соглашении. Я не силён в юриспруденции, но это так-то обман потребителя, не? Или как? Ну вся эта история с блокировкой подключения.
В заблокированных странах - игра и так не продается.
а, точно. Ну, дальнейшие "а что если" уже не имеет смысла разматывать)
Сделал предзаказ месяц назад на плати.ру , вернуть деньги не резон, не думал я что они заблокируют онлайн, сейчас бы не купил, зная это. Но ничего, теперь будем знать. Вычеркиваем компанию NetherRealm на постоянку, от остальных берём если только всё нормально после выхода.
P.S. Слюни и сопли до сих пор с лица вытераю))) Плевок смачный)
Не NetherRealm, а все игры от WB Games
Кто тебе виноват, что ты у барыг игру купил.
Он жалуется, на блокировку онлайна в РФ, а не на продавца с плати.ру. Очевидно же, что ко вторым претензий нет и быть не может.
Он жалуется просто чтоб пожаловаться и срубить плюсиков, а если бы купил игру не у барыг - смог бы вернуть.
Так нельзя её купить "не у барыг". Или что?
эту лавочку похоже прикрывать будут , после захода в игру через несколько секунд снова пишет произошла ошибка
почему я сразу знал о чем новость даже перед заходом в нее?
Зачем,сюжеты в файтингах могут нравится разве что 5-8летним...
Не приписывай свои вкусы другим., у каждого они разные
Чем же так простые игроки вам насолили или дорогу перешли, что вы бьёте по заложникам, а не террористам? Я всегда поддерживал лицензионные игры, ценил труд разработчиков, но в какой-то момент я понял, что этим скользким товарищам не стоит платить ни цента! Теперь торрент и только торрент!
ага, особенно когда игра завязана на онлайне, увидимся на торренте
да будут они с дядей вовой ругаться- ага
Торрентопитеки при любом удобном случае:
Вот тупые зачем это Постить в нете если разрабы узнают и прикроют зачем, такое надо вообще тише воды и ниже травы сидеть в тряпочку молчать, раз уже в сети значит способу жить осталось не долго
а как до тебя это донести нужно было? по смс отправить?
или может письмом бумажным по почте?
Можно создать сервер дс и там инфу создавать по крайне мере это будет без палевным, кто узнает, если приватный сервер
Прикроют что? Смену днс? Дед, ты куда поехал?
Не существует ничего "беспалевного". Всё равно кто-то сольёт инфу. Нет смысла сидеть в тряпочку ниже травы. Это глупо.