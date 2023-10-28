Игроки возмущены наглостью издателя Mortal Kombat 1, предлагающего хэллоуинское фаталити за $10

Ранее на этой неделе сообщество Mortal Kombat 1 было возмущено после того, как издатель Warner Bros. Games сообщил, что сезонное фаталити будет продаваться за реальные деньги. Теперь это фаталити доступно в магазине, и игроки снова возмущены: многие пообещали бойкотировать фаталити (а некоторые и вовсе отказались от игры) из-за его стоимости.



Сегодня в Премиум-магазин MK1 было добавлено фаталити "Хэллоуин" по цене 1200 кристаллов (1250 из которых можно купить в пакете за 10 долларов). Этот шаг был предпринят после того, как игроки заметили, что в примечаниях к патчу нечетко упоминается "фаталити на Хэллоуин добавлено в магазин Premium", что позже было подтверждено Warner Bros. Games.



Ниже вы можете посмотреть на фаталити, которое заключается в том, что противнику на голову надевается тыква, после чего из него появляются насекомые.

Игроки были шокированы стоимостью фаталити в 10 долларов, особенно если учесть, что оно добавляется к стоимости игры в 70 долларов (или 110 долларов для игроков, купивших премиум-издание). Многие участники сообщества критикуют этот шаг, считая, что MK1 переходит на модель freemium, несмотря на то, что она не является бесплатной.

В ответ на это игроки начали писать в X/Twitter и Reddit, призывая других бойкотировать цену на Фаталити.

Вы что, смеетесь? Могу ли я получить возврат денег за эту игру с полной ценой по модели freemium?

Не может быть, чтобы фаталити на Хэллоуин стоило 1200 кристаллов.

1,2 тыс. кристаллов - это слишком много для фаталити.

НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО СЕЗОННОЕ ФАТАЛИТИ. Пусть они поймут, что не должны брать с нас за это деньги. 1200 кристаллов - это смешно.

Не. Покупайте. Эту. Вещь. Давайте покажем им, что это не имеет абсолютно никакого смысла !!!!

Даже после жалоб игроков на агрессивную монетизацию, похоже, что новые DLC для MK1 не за горами, и разработчики намекают на возможных DLC-персонажей.