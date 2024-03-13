Кровавый файтинг Mortal Kombat 1 стремительно теряет аудиторию даже после бесплатного доступа

Осенью прошлого года состоялся релиз долгожданного продолжения кровавой серии файтингов Mortal Kombat. Разработчики из студии NetherRealm перезапустили весь сюжет игры, что, по их мнению, должно было привлечь новых игроков, а также ввели систему камео-персонажей для создания уникальной механики сражения. К сожалению, идеи авторов не оказали должного эффекта на поклонников франшизы, которые продолжают покидать Mortal Kombat 1.
Как показывает аналитический портал SteamDB, количество активных игроков в Mortal Kombat 1 на ПК опустилось до критического значения. Прямо сейчас в файтинг играют менее тысячи человек, а суточный пик теперь находится в районе 2 тысяч пользователей Steam. На фоне таких файтингов, как Street Fighter 6 и Tekken 8, ситуация для Mortal Kombat кажется плачевной.
Проблему с низким онлайном не смогли решить бесплатные выходные и даже скидки в 40% на всех платформах. Во время бесплатного доступа в игре находилось максимум 8 тысяч человек, что значительно меньше цифр, зафиксированных при релизе. В день выхода Mortal Kombat 1 на Steam было зафиксировано более 38 тысяч игроков одновременно.
Такой сильный отток игроков связан в первую очередь с тем, что разработчики выпускают не слишком удачные обновления. Еще осенью прошлого года Mortal Kombat 1 попала в скандал из-за принудительных микротранзакций, и похоже, ситуация с тех пор так и не изменилась.
Ну закономерно.
Стрёмные повесточные персонажи, конский ценник, лажовые обновления, превращение игры в донатную 100500 скино помойку, нафиг не нужная и кривая система с вторым персонажем, отсутствие пиратки как способа бесплатного пиара и т.д.
Так то, повесточные персонажи есть во всех этих 3 файтингах! Если составить некий топ-3 по повесточным персонажам в этих файтингах, то получим следующее:
1) Срит Файтер 6 - закономерное первое место по повесточным персонажам;
2) Мортал Комбат 1 - второе место;
3) Текен 8 - лишь третье.
Как-то так.
Ну правильно! Обоср**ись с обновлением и микро транзакциями.
И они ещё хотят большой онлайн? Эд Бун явно не туда повернул....🤦♂️
Эдик давно забил на МК. Он тащится по мужчинкам в облигающем трико из Injustice.
Да хотя бы делал эту injustice 3 , а то тупо седит и только жопу чешит.
Судя по некоторой инфе, он и делал. А потом её взяли и переделали в МК 1
Эд счастливый мужик. В молодости сделал франшизу, припаялся к ней, всю жизнь спокойно стрежет бабло. Наверняка уже миллионер.
Лол. Миллионером он был во времена выхода первых трёх мк. Сейчас там наверное уже куда большие суммы. Может даже мультимиллионер.
Они полгода не могут починить отсутствующие скины у второго локального игрока. Да что там, неработающие фаталити у второго локального игрока только месяц-два назад пофиксили
Это. Просто бета тест. Выход из тупика до сих пор не пофиксили, буквально каждый пытается прижать к краю и получ преимущество. Поиграл на вых и понял что это бледная калька 11. Еще: то что если ты более менее освоил приемы и блок вовремя, тут ничего не значит; любой новичок с парой комбух раскладывает тебя на раз два. И ладно было бы разнообразие — так и этого нет, большинство применяют одни и те же комбухи, тк они эффективнее — полный дисбаланс.
Нанимайте побольше sweet baby и будет у вас еще меньше игроков. Придурки. Игроки же так любят "реалистичных" женских персонажей -- страшных, с маленькими сиськами и полностью закрытых в броню!
Новые игроки зашли в игру, попробовали, не понравилось и ушли)))))
Коротко о качестве игры, собственно говоря, если уже даже бесплатные выходные не сказались никак на трафике.. то у игры все супер-хреново.
Надо было дюневу снимать и в доступ отправлять.
11-ый крутой а это высер безатмасферный
верны традициям, MK хорош через раз
Почему тогда МК 10 так боготворят?
МКХ неплох, мрачноватый стиль. То что надо для МК. Но то что увидел в МК1 это нечто. Яркие, цветастые краски. Не турнир жестокости, а праздник какой-то.
не знаю о чем ты, в стиме 11я по статистике в два раза уделывает X
О том, что куда ни плюнь, везде говорят, какая МКХ классная охуенная, такая тёмная мрачная, уууу. Хотя именно из-за этой мрачности в неё вообще не тянет
9, 10 хороши 11 тоже хорошая - но чуть заленились по больше бы персов там всё ровно пустые слоты ещё есть.
надо больше фаталити за бабло, ребят, это же успех, ну как так то ? Такие гении маркетинга 😂
Так она только сюжетку пройти кинцо посмотреть, и не более. Довольно слабая часть, вот эти их камео и отсутствие крипты вообще не мотивируют играть, зато вместо крипты теперь батлпасы ваши.
Надо ещё срин статы 11 прикрепить, она такая же как и единички.