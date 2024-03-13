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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 761 оценка

Кровавый файтинг Mortal Kombat 1 стремительно теряет аудиторию даже после бесплатного доступа

Gutsz
Новости

Осенью прошлого года состоялся релиз долгожданного продолжения кровавой серии файтингов Mortal Kombat. Разработчики из студии NetherRealm перезапустили весь сюжет игры, что, по их мнению, должно было привлечь новых игроков, а также ввели систему камео-персонажей для создания уникальной механики сражения. К сожалению, идеи авторов не оказали должного эффекта на поклонников франшизы, которые продолжают покидать Mortal Kombat 1.

Как показывает аналитический портал SteamDB, количество активных игроков в Mortal Kombat 1 на ПК опустилось до критического значения. Прямо сейчас в файтинг играют менее тысячи человек, а суточный пик теперь находится в районе 2 тысяч пользователей Steam. На фоне таких файтингов, как Street Fighter 6 и Tekken 8, ситуация для Mortal Kombat кажется плачевной.

Проблему с низким онлайном не смогли решить бесплатные выходные и даже скидки в 40% на всех платформах. Во время бесплатного доступа в игре находилось максимум 8 тысяч человек, что значительно меньше цифр, зафиксированных при релизе. В день выхода Mortal Kombat 1 на Steam было зафиксировано более 38 тысяч игроков одновременно.

Такой сильный отток игроков связан в первую очередь с тем, что разработчики выпускают не слишком удачные обновления. Еще осенью прошлого года Mortal Kombat 1 попала в скандал из-за принудительных микротранзакций, и похоже, ситуация с тех пор так и не изменилась.

15
24
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 24
Ваш комментарий
MaxPayne86

Ну закономерно.

Стрёмные повесточные персонажи, конский ценник, лажовые обновления, превращение игры в донатную 100500 скино помойку, нафиг не нужная и кривая система с вторым персонажем, отсутствие пиратки как способа бесплатного пиара и т.д.

24
Авраам Линкольн

Так то, повесточные персонажи есть во всех этих 3 файтингах! Если составить некий топ-3 по повесточным персонажам в этих файтингах, то получим следующее:

1) Срит Файтер 6 - закономерное первое место по повесточным персонажам;

2) Мортал Комбат 1 - второе место;

3) Текен 8 - лишь третье.

Как-то так.

-4
Nickolas_Lot

Ну правильно! Обоср**ись с обновлением и микро транзакциями.

И они ещё хотят большой онлайн? Эд Бун явно не туда повернул....🤦‍♂️

7
nickSIA

Эдик давно забил на МК. Он тащится по мужчинкам в облигающем трико из Injustice.

3
jax baron nickSIA

Да хотя бы делал эту injustice 3 , а то тупо седит и только жопу чешит.

1
Stas776 jax baron

Судя по некоторой инфе, он и делал. А потом её взяли и переделали в МК 1

0
LethalApple jax baron

Эд счастливый мужик. В молодости сделал франшизу, припаялся к ней, всю жизнь спокойно стрежет бабло. Наверняка уже миллионер.

0
Pravdarub LethalApple

Лол. Миллионером он был во времена выхода первых трёх мк. Сейчас там наверное уже куда большие суммы. Может даже мультимиллионер.

0
Stas776

Они полгода не могут починить отсутствующие скины у второго локального игрока. Да что там, неработающие фаталити у второго локального игрока только месяц-два назад пофиксили

3
Velikiy Guru

Это. Просто бета тест. Выход из тупика до сих пор не пофиксили, буквально каждый пытается прижать к краю и получ преимущество. Поиграл на вых и понял что это бледная калька 11. Еще: то что если ты более менее освоил приемы и блок вовремя, тут ничего не значит; любой новичок с парой комбух раскладывает тебя на раз два. И ладно было бы разнообразие — так и этого нет, большинство применяют одни и те же комбухи, тк они эффективнее — полный дисбаланс.

1
LethalApple

Нанимайте побольше sweet baby и будет у вас еще меньше игроков. Придурки. Игроки же так любят "реалистичных" женских персонажей -- страшных, с маленькими сиськами и полностью закрытых в броню!

3
Igrohronik

Новые игроки зашли в игру, попробовали, не понравилось и ушли)))))

2
Combine-47

Коротко о качестве игры, собственно говоря, если уже даже бесплатные выходные не сказались никак на трафике.. то у игры все супер-хреново.

0
jax baron

Надо было дюневу снимать и в доступ отправлять.

2
TRADS80

11-ый крутой а это высер безатмасферный

2
omne1x

верны традициям, MK хорош через раз

0
Stas776

Почему тогда МК 10 так боготворят?

0
nickSIA Stas776

МКХ неплох, мрачноватый стиль. То что надо для МК. Но то что увидел в МК1 это нечто. Яркие, цветастые краски. Не турнир жестокости, а праздник какой-то.

2
omne1x Stas776

не знаю о чем ты, в стиме 11я по статистике в два раза уделывает X

1
Stas776 omne1x

О том, что куда ни плюнь, везде говорят, какая МКХ классная охуенная, такая тёмная мрачная, уууу. Хотя именно из-за этой мрачности в неё вообще не тянет

-1
jax baron Stas776

9, 10 хороши 11 тоже хорошая - но чуть заленились по больше бы персов там всё ровно пустые слоты ещё есть.

0
Richard Simons

надо больше фаталити за бабло, ребят, это же успех, ну как так то ? Такие гении маркетинга 😂

0
OculusMortem

Так она только сюжетку пройти кинцо посмотреть, и не более. Довольно слабая часть, вот эти их камео и отсутствие крипты вообще не мотивируют играть, зато вместо крипты теперь батлпасы ваши.

0
Виктор45

Надо ещё срин статы 11 прикрепить, она такая же как и единички.

0