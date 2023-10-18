NetherRealm Studios опубликовали расписание выхода новых бойцов для Mortal Kombat 1

На днях для Mortal Kombat 1 был анонсирован первый дополнительный персонаж. Ростер бойцов в кровавом файтинге пополнит могущественный Омни-Мэн из мультсериала "Неуязвимый" вместе со своими жестокими фаталити. У разработчиков из студии NetherRealm в планах еще много новых персонажей, поэтому они решили поделиться расписанием их добавления в игру.
Как отмечают в NetherRealm Studios, команда разработчиков не хочет перенасыщать файтинг дополнительными персонажами, поэтому новые бойцы будут вводиться постепенно. Это сделано для того, чтобы игроки смогли оценить достоинство каждого из них, а разработчики успевали качественно реализовать их механики.
Разработчики не стали называть конкретных дат, чтобы не обманывать ожидания игроков, но примерное расписание появления новых героев в Mortal Kombat 1 выглядит следующим образом:
- После Омни-Мэна и камео-персонажа Тремора в игру будет добавлен Куан Чи — в конце 2023 или зимой в начале 2024 года;
- Миротворец — зимой в начале 2024 года;
- Эрмак — весна 2024 года;
- Патриот — весна 2024 года;
- Такеда — лето 2024 года.
Остальных героев из первого Kombat Pack обещают выпустить до конца следующего года. Вместе с этим игра будет поддерживаться регулярными контентными обновлениями, о которых NetherRealm расскажет позднее.
Что слышно по сливам о Комбат Паке 2, кого ещё добавят?
Там первый-то полностью через год только выйдет)
а баланс когда добавишь, Бун?
Почти на год растянут добавление 5 персов? Лол