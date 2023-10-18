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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 541 оценка

NetherRealm Studios опубликовали расписание выхода новых бойцов для Mortal Kombat 1

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Gutsz
Новости

На днях для Mortal Kombat 1 был анонсирован первый дополнительный персонаж. Ростер бойцов в кровавом файтинге пополнит могущественный Омни-Мэн из мультсериала "Неуязвимый" вместе со своими жестокими фаталити. У разработчиков из студии NetherRealm в планах еще много новых персонажей, поэтому они решили поделиться расписанием их добавления в игру.

Как отмечают в NetherRealm Studios, команда разработчиков не хочет перенасыщать файтинг дополнительными персонажами, поэтому новые бойцы будут вводиться постепенно. Это сделано для того, чтобы игроки смогли оценить достоинство каждого из них, а разработчики успевали качественно реализовать их механики.

Разработчики не стали называть конкретных дат, чтобы не обманывать ожидания игроков, но примерное расписание появления новых героев в Mortal Kombat 1 выглядит следующим образом:

  • После Омни-Мэна и камео-персонажа Тремора в игру будет добавлен Куан Чи — в конце 2023 или зимой в начале 2024 года;
  • Миротворец — зимой в начале 2024 года;
  • Эрмак — весна 2024 года;
  • Патриот — весна 2024 года;
  • Такеда — лето 2024 года.

Остальных героев из первого Kombat Pack обещают выпустить до конца следующего года. Вместе с этим игра будет поддерживаться регулярными контентными обновлениями, о которых NetherRealm расскажет позднее.

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4
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Что слышно по сливам о Комбат Паке 2, кого ещё добавят?

0
Vechnik .

Там первый-то полностью через год только выйдет)

1
Idiot Pilot

а баланс когда добавишь, Бун?

0
-zotik-

Почти на год растянут добавление 5 персов? Лол

0