Новая утечка Mortal Kombat 1 раскрывает удручающую графику игры на Nintendo Switch

За неделю до официального релиза Mortal Kombat 1 продолжает страдать от серьезных утечек. Некоторым игрокам удалось получить раньше времени физические копии игры, с которыми они сейчас активно пользуются. В сети уже слили полный ростер персонажей, а теперь предлагают ознакомиться с геймплеем файтинга на Nintendo Switch.
Новая утечка показывает небольшой фрагмент геймплея Mortal Kombat 1, который был записан в портативном режиме на консоли Nintendo Switch. Судя по опубликованным кадрам, визуальная составляющая файтинга на этой платформе вряд ли обрадует поклонников детализированной картинки. Версия игры на Nintendo Switch выглядит значительно хуже всех опубликованных скриншотов. Персонажи имеют крайне низкополигональные модели, а на локациях все текстуры выполнены в очень низком разрешении.
Такое качество графики в Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch вызвало недоумение у геймеров. Пользователи не понимают, зачем выпускать игру в таком виде на портативную консоль. Если для разработчиков такой внешний вид является приемлемым, тогда им следовало бы выпустить файтинг на PlayStation 4 и Xbox One — убеждены игроки.
Вау мобильный чип 15 года не способен тянуть графику с пс5, интересно как так? МК11 выглядит так же убого почему решили что эта будет выглядить лучше
МК9 на PS Vita специально не показывали геймплей чтоб людей не отпугивать.
Хотя было чем
В те времена PSP тоже была в ужасном качестве графики, чем на консолях(ps2/xbox/gc), но все играли спокойно и не жаловались.
видимо не по силе ноша
А какая ещё может быть графика на свиче, в чем утечка то...
В Monster Hunter Rise , после World , тоже был нормальный такой даунгрейд графона) Интересно,сколько нинтендо бабла отваливает,что бы её стороной не обходили?
Вряд-ли нинка, там очень большой рынок поэтому издатели сами заинтересованы в выходе игр на этой консоли. Даже с такой графикой народ покупает и прибыль идёт.
Это отсылка к классике :D ну ещё стоит учесть что железо у свича уже старовато
Для портативки сносно!
Есть критические моменты в этой версии игры показывающие что это не полная версия игры, отсутствие текстур в фаталити рейна, визуальные эффекты и прочее, да для сравнения релизная свич версия весит 32~ гига, слитая версия весит 5~ гигов.