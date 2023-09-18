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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.5 364 оценки

Патч первого дня для Mortal Kombat 1 содержит исправления для вторжений, сюжетного режима и многого другого

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monk70
Новости

Mortal Kombat 1 доступна в раннем доступе уже несколько дней, и её полный глобальный запуск также не за горами. В преддверии выпуска разработчик NetherRealm Studios выпустил патч первого дня, который вносит различные исправления и настройки в игру на всех консолях.

На PS5 и Xbox Series X/S патч вносит усовершенствования в пользовательский интерфейс, исправления ошибок, новые возможности доступа и дополнительные завершающие приемы, а также различные улучшения во всех режимах, от обновленных боев с боссами до контента первого сезона в «Вторжениях» до роликов с разрешением 4K и настроек финального босса в сюжетном режиме.

Между тем, на Nintendo Switch патч гораздо более существенен и включает некоторые из наиболее важных предложений игрового контента, включая онлайн-игру, полный сюжетный режим, режимы Башен и Турнира, учебные пособия и многое другое. Вы можете ознакомиться с полными примечаниями к патчу ниже.

Mortal Kombat 1 выйдет во всем мире для PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК 19 сентября.

Спойлер

PS5 и XBOX SERIES X/S

Общие

  • Общие исправления ошибок
  • Добавлены и уточнены параметры доступности.
  • Полировка персонажей
  • Добавлено множество дополнительных добивающих приемов.
  • Улучшенный и усовершенствованный пользовательский интерфейс, включающий дополнительные новые параметры.

Вторжения

  • Существенные изменения и доработка различных встреч.
  • Общие улучшения пользовательского интерфейса.
  • Общие исправления ошибок.
  • Перебалансированные бои с боссами.
  • Скорректированная прогрессия.
  • Добавлен контент первого сезона.
  • Добавлены башни испытаний.

История

  • Улучшения в проигрывателе роликов.
  • Визуальная доработка многочисленных сцен.
  • Настройка финала истории и финального босса.
  • Добавлены ролики в разрешении 4к.

Сеть

  • Улучшения в матч-мейкере.
  • Исправлены ошибки в сетевых режимах.

NINTENDO SWITCH

  • Включает дополнительный список персонажей/камео, дополнительные арены и настройку.
  • Включает полные учебные пособия, практику фаталити, режим практики.
  • Включает режимы Башни и Турнира.
  • Общие исправления ошибок
  • Включает полную сюжетную кампанию
  • Включает онлайн-игру
-2
4
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Zodiac169

Жаль исправления сюжета дерьма он не содержит.

2
Serpentrage

а впн он содержит?)

1
Никита Дроздоvv

А pc?

1
NarkoSky

Вот бы ещё онлайн вернули русским и белорусам.

0