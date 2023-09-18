Патч первого дня для Mortal Kombat 1 содержит исправления для вторжений, сюжетного режима и многого другого

Mortal Kombat 1 доступна в раннем доступе уже несколько дней, и её полный глобальный запуск также не за горами. В преддверии выпуска разработчик NetherRealm Studios выпустил патч первого дня, который вносит различные исправления и настройки в игру на всех консолях.
На PS5 и Xbox Series X/S патч вносит усовершенствования в пользовательский интерфейс, исправления ошибок, новые возможности доступа и дополнительные завершающие приемы, а также различные улучшения во всех режимах, от обновленных боев с боссами до контента первого сезона в «Вторжениях» до роликов с разрешением 4K и настроек финального босса в сюжетном режиме.
Между тем, на Nintendo Switch патч гораздо более существенен и включает некоторые из наиболее важных предложений игрового контента, включая онлайн-игру, полный сюжетный режим, режимы Башен и Турнира, учебные пособия и многое другое. Вы можете ознакомиться с полными примечаниями к патчу ниже.
Mortal Kombat 1 выйдет во всем мире для PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК 19 сентября.
PS5 и XBOX SERIES X/S
Общие
- Общие исправления ошибок
- Добавлены и уточнены параметры доступности.
- Полировка персонажей
- Добавлено множество дополнительных добивающих приемов.
- Улучшенный и усовершенствованный пользовательский интерфейс, включающий дополнительные новые параметры.
Вторжения
- Существенные изменения и доработка различных встреч.
- Общие улучшения пользовательского интерфейса.
- Общие исправления ошибок.
- Перебалансированные бои с боссами.
- Скорректированная прогрессия.
- Добавлен контент первого сезона.
- Добавлены башни испытаний.
История
- Улучшения в проигрывателе роликов.
- Визуальная доработка многочисленных сцен.
- Настройка финала истории и финального босса.
- Добавлены ролики в разрешении 4к.
Сеть
- Улучшения в матч-мейкере.
- Исправлены ошибки в сетевых режимах.
NINTENDO SWITCH
- Включает дополнительный список персонажей/камео, дополнительные арены и настройку.
- Включает полные учебные пособия, практику фаталити, режим практики.
- Включает режимы Башни и Турнира.
- Общие исправления ошибок
- Включает полную сюжетную кампанию
- Включает онлайн-игру
Жаль исправления сюжета дерьма он не содержит.
а впн он содержит?)
А pc?
Вот бы ещё онлайн вернули русским и белорусам.