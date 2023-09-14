Появились первые рецензии на Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 официально перешла в стадию раннего доступа, и в связи с этим в сети появилась первые обзоры на новую игру от NetherRealm Studios. На момент написания статьи средний рейтинг Mortal Kombat 1 на Metacritic составляет 85 баллов из 100 но основании 5 обзоров.
В настоящий момент в сети появились оценки Mortal Kombat 1 исключительно в версии для PlayStation 5. Поэтому чтобы получить общее представление о новой части Mortal Kombat, а также понять, что именно понравилось критикам, можно ознакомиться с данной подборкой.
Начнем с VGC, который назвал Mortal Kombat 1 очередным выдающимся файтингом 2023 года, поставив ей идеальную оценку 5 из 5:
"Mortal Kombat 1 - лучшая игра серии Mortal Kombat на сегодняшний день. Игра выглядит потрясающе, в ней есть великолепный сюжетный режим, новый режим "Вторжения" не даст заскучать соло-игрокам и, самое главное, в нее очень приятно играть. Она просто незаменима для фанатов и новичков".
CGMagazine назвал ее хорошей отправной точкой для новичков и отметил, что она превзошла все предыдущие игры, поставив ей 9 баллов из 10:
"Mortal Kombat 1 - отличная стартовая площадка для новичков и вернувшихся фанатов. Она превосходит все предыдущие Mortal Kombat практически по всем параметрам: интуитивно понятное управление и интересные режимы. NetherRealm подняла уровень жестокости до 11 баллов, и мне не терпится увидеть, что еще они приготовили для нас".
VG247 поставил игре 4 из 5 баллов, назвав ее положительным шагом в правильном направлении:
"Mortal Kombat 1 закладывает основу для новой эры MK, которой нельзя не радоваться. NetherRealm, как и герои ее сверхжестокой вселенной, смотрит прямо в лицо новому смелому миру и смотрит в будущее. Однако удержать эти глаза в голове может оказаться непростой задачей".
Портал Bloody Disgusting дал игре 4,5 балла из 5, назвав ее возвращением к прежнему стилю:
"Mortal Kombat 1 - это возвращение серии в прежнее русло и в то же время толчок в новых значимых направлениях. Это идеальная точка входа для новичков и давних поклонников серии. Она понравится не только фанатам файтингов с их глубиной боя, но и любителям одиночной игры, которые ищут массу контента".
И, наконец, сайт файтингов EventHubs оценил игру в 8,5 баллов из 10, назвав ее "лучше", чем Mortal Kombat 11:
"Mortal Kombat 1 находится еще на ранней стадии развития, но геймплей уже сейчас ощущается лучше, чем в Mortal Kombat 11. NetherRealm Studios обещала развитие игрового процесса, и это обещание было выполнено сполна. Кроме того, в игре достаточно много одиночного контента для простых игроков. Здесь есть над чем поразмышлять как профессионалам, так и любителям. Игроки будут заняты этой игрой в течение многих лет".
Стоит отметить, что сегодня Mortal Kombat 1 получит патч первого дня. Официальный релиз состоится на следующей неделе, 19 сентября.
Пните когда народ напишет большими буквами: ХАЛТУРА -СТРАШНАЯ.
Очередной любимый файтинг, который в принципе не может быть хуже предыдущих частей. Единственное что меня бесит,что нет Кабала. Я им нагибал конкретно людей в онлайне в мк11
Ну сюжет по лучше а вот с остальным поспорил
Чем сюжет лучше? Тут же продолжение 11 части после грандиозного финала с уничтожением всего Мира
Бун должен делать был Индж 3,но сделал ход конём-сделал Индж в обёртке МК-совсем мультяшное стало всё, прям ппц- даж в 11 такого не было.Ну хоть за классические наборы персов и фаталити спасибо.