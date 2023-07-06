Смоук, Рейн и другие - эффектный геймплейный трейлер Mortal Kombat 1 посвятили новым бойцам ©

Несколько дней назад Эд Бун уже сообщил, что скоро появится сильный трейлер Mortal Kombat 1, и только что мы получили лучшее подтверждение этому. Разработчики начали трансляцию представив эффектный трейлер с новыми бойцами.

Смоук действительно появится в Mortal Kombat 1, в игре также появится Рей, а Сайракс, Сектор и Фрост станут камео-бойцами. Как мы знаем, в новой части Mortal Kombat нас ждут большие перемены - Скорпион и Саб-Зеро стали братьями, и, судя по всему, Смоук тоже станет членом семьи.

Конечно, настоящими звездами шоу являются изощренные фаталити и здесь есть на что посмотреть.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября для PS5, Xbox Series X|S и PC.