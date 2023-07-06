Смоук, Рейн и другие - эффектный геймплейный трейлер Mortal Kombat 1 посвятили новым бойцам

Несколько дней назад Эд Бун уже сообщил, что скоро появится сильный трейлер Mortal Kombat 1, и только что мы получили лучшее подтверждение этому. Разработчики начали трансляцию представив эффектный трейлер с новыми бойцами.
Смоук действительно появится в Mortal Kombat 1, в игре также появится Рей, а Сайракс, Сектор и Фрост станут камео-бойцами. Как мы знаем, в новой части Mortal Kombat нас ждут большие перемены - Скорпион и Саб-Зеро стали братьями, и, судя по всему, Смоук тоже станет членом семьи.
Конечно, настоящими звездами шоу являются изощренные фаталити и здесь есть на что посмотреть.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября для PS5, Xbox Series X|S и PC.
смоук вернулся, это супер.
здравствуйте! хех :)
Хищник 2.0 . Любят они иногда портить персонажей
Да хз. В целом также смотрится как и обычно... Пока она пасть не открывает
С губками прикольная была в Десятке.
Сосалка-кусалка
Рейна не ожидал увидеть. Думал, что его отправят в камео, а нет. Он будет в основном ростере.
Но он какой-то странный. В мага превратился, как будто из любой RPG игры пришёл. Посох с собой таскает.
жаль если роботов не будет при выборе основных бойцов, а только в камео, но это отличная ходовка, чтобы добавить ещё больше персов, и сгладить плохое впечатление!
говорили те, кто в камео, за них нельзя играть, тут сайракс выглядит топово (прям как на сега мега драйв), но он в камео, знач не поиграть за него, фтопку эту часть
Так и скорпион, и саб-зиро, и кун лао камео. И им это не помешало быть при этом играбельными. Ждем дальнейшей инфы
если в игре не будет играбельного LK-4D4 в том скине, в котором он в камео (прям ностальгия по sega mega drive), то для меня игра мимо
блин сектор и Сайракс комео :( Но смоук это круто
Рейн как из мультика :)
Значит слив был правдив
сайракс вид топовый, но он камео боец, значит за него нельзя будет играть, для меня игра фтопку
Нет ну этот дизайн костюмов это пзд, как будто ты в какой то рпг собрал сет чем то напоминающий (цветом) персонажей из МК.
Саб Зиро на Китану похож, пиз**ец, какие нафиг хвостики, на какое поколение это расчитано..
Ну у тебя проблемы походу в азиатской культуре норма для мужчины длинные волосы, хвостик или пучок.
хвостики, дреды - это Вам лучше посмотреть на нового принца персии ))