Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 257 оценок

Смоук, Рейн и другие - эффектный геймплейный трейлер Mortal Kombat 1 посвятили новым бойцам

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butcher69
Новости

Несколько дней назад Эд Бун уже сообщил, что скоро появится сильный трейлер Mortal Kombat 1, и только что мы получили лучшее подтверждение этому. Разработчики начали трансляцию представив эффектный трейлер с новыми бойцами.

Смоук действительно появится в Mortal Kombat 1, в игре также появится Рей, а Сайракс, Сектор и Фрост станут камео-бойцами. Как мы знаем, в новой части Mortal Kombat нас ждут большие перемены - Скорпион и Саб-Зеро стали братьями, и, судя по всему, Смоук тоже станет членом семьи.

Конечно, настоящими звездами шоу являются изощренные фаталити и здесь есть на что посмотреть.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября для PS5, Xbox Series X|S и PC.

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20
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Jinol

смоук вернулся, это супер.

10
AngrySukaFox
Спойлер
4
dangerous_beast

здравствуйте! хех :)

1
Робот Колдун

Хищник 2.0 . Любят они иногда портить персонажей

0
AngrySukaFox Робот Колдун

Да хз. В целом также смотрится как и обычно... Пока она пасть не открывает

Спойлер
1
Wondermaster AngrySukaFox

С губками прикольная была в Десятке.

3
aldog291 Wondermaster

Сосалка-кусалка

0
Xstranger

Рейна не ожидал увидеть. Думал, что его отправят в камео, а нет. Он будет в основном ростере.

Но он какой-то странный. В мага превратился, как будто из любой RPG игры пришёл. Посох с собой таскает.

2
bohdan2015

жаль если роботов не будет при выборе основных бойцов, а только в камео, но это отличная ходовка, чтобы добавить ещё больше персов, и сгладить плохое впечатление!

0
SkyraX

говорили те, кто в камео, за них нельзя играть, тут сайракс выглядит топово (прям как на сега мега драйв), но он в камео, знач не поиграть за него, фтопку эту часть

0
AngrySukaFox SkyraX

Так и скорпион, и саб-зиро, и кун лао камео. И им это не помешало быть при этом играбельными. Ждем дальнейшей инфы

0
SkyraX AngrySukaFox

если в игре не будет играбельного LK-4D4 в том скине, в котором он в камео (прям ностальгия по sega mega drive), то для меня игра мимо

0
_TEZ_

блин сектор и Сайракс комео :( Но смоук это круто

Рейн как из мультика :)

0
Mia_777

Значит слив был правдив

0
SkyraX

сайракс вид топовый, но он камео боец, значит за него нельзя будет играть, для меня игра фтопку

-1
G-1

Нет ну этот дизайн костюмов это пзд, как будто ты в какой то рпг собрал сет чем то напоминающий (цветом) персонажей из МК.

-2
real19911

Саб Зиро на Китану похож, пиз**ец, какие нафиг хвостики, на какое поколение это расчитано..

-17
SubaruBrzDream
7
Hitrus6

Ну у тебя проблемы походу в азиатской культуре норма для мужчины длинные волосы, хвостик или пучок.

2
dangerous_beast

хвостики, дреды - это Вам лучше посмотреть на нового принца персии ))

0