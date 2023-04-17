Фанаты Mortal Kombat голосуют за 10 самых любимых персонажей

Mortal Kombat имеет один из самых больших ростеров среди файтингов. От ранних дней, когда персонажи выглядели в основном как люди и ниндзя с измененной палитрой, до Королей Драконов и жуткой леди-жука, дизайн и история персонажей прошли долгий путь. И даже бойцы из самой первой игры изменились в характере и визуально.
При таком широком разнообразии персонажей трудно выбрать любимых. Тем не менее, сабреддит Mortal Kombat решил попробовать и определить десятку лучших персонажей Mortal Kombat с помощью опроса. Каждый день в список будет добавляться один персонаж, который будет выбираться с помощью комментариев. Следует отметить, что порядок списка не имеет значения из-за формата опроса.
Следует также отметить, что шесть из десяти ниндзя состоят из оригинальных ниндзя с измененной палитрой. Рептилия, Эрмак и Смоук также попали в этот список. Шан Цзун, вероятно, самый жуткий парень во всей серии - он всегда что-то замышляет и может менять форму, что, несомненно, делает его одним из самых интересных персонажей. Неудивительно, что он стал звездой DLC MK11: Aftermath. Единственные положительные герои, попавшие в этот список, - Райдэн, Китана и Джонни Кейдж.
Ничего удивительного в этом нет. У Китаны не только крутая личность, но и крутое оружие. Если этого недостаточно, то в конце MK11 она даже стала Каном Внешнего Мира. Рэйден - несмотря на то, что несколько раз терпел неудачу в своей единственной работе - является богом грома, что само по себе довольно круто. Кроме того, его аватар плохого парня выглядит довольно грозно, несмотря на минимальное количество экранного времени в последних играх.
И, наконец, у нас есть Джонни Кейдж, который является сердцем серии. MK11 показал нам, что он больше не тот невыносимый придурок из первых нескольких игр. Взаимодействие с его прошлым показывает, насколько сильно развился персонаж.
Я бы к этому списку добавил Сектора и Сайрекса
Словно Человек-Паук в Marvel, Саб-Зиро в Mortal Kombat - персонаж номер 1. Круче него никого нет, не было и скорее всего никогда не будет.
Это по этому на лого студии красуется скорпион? На стартовом экране 9 части скорпион который бьёт по роже Сабу, в трейлере мкх снова скорп убивает Саба и в 11 части внезапно аж сразу два скорпа которые убивают Рейдена))) а потом идёшь в онлайн и там скорп скорп скорп скорп скорп скорп, который кстати по совместительству ещё и является любимым персонажем Эда Буна) Но чисто для себя я конечно с тобой согласен.
Скорпион на обложках по указанию Буна. Уже давно все смеются над этим. Как и над постоянными победами Скорпиона в трейлерах и интро. До того смеются, что в последней игре в трейлере Саб-Зиро заменили на Рейдена. Несмотря на широко известный факт о том, что Скорпион любимчик Буна, фанаты всё равно больше любят Саб-Зиро. В онлайне у них паритет, но, насколько мне известно Саб-Зиро в онлайне сильнее и эффективнее Скорпиона.
И это достало. Вся эта дрочь Буна на скорпа.
Мужской любимый скорпион а женский Милина
Люди просто делают голосовалку
Бонусолюбы на ПэГэ такие "СРОЧНО НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ!!1!"
Я ожидал что Милина будет в пятерке (учитывая её огромную фан базу). И очень удивлен что там Рептилия и Ермак (предположительно голосовали потому что скучали по этим персам) Со Смоуком такая же ситуация.
Мои фавориты - Шуджинко, Ашра и Сарина
"Мой любимый герой лучше твоего"
Разве Би-Хань это не первый саб-зиро, старший брат второго саб-зиро, который был убит на одном из соревнований и превратился в Нуба Сайбота? После этого новым саб-зиро стал младший брат - Куай-Лян. Только смысл в списке подписывать саб-зиро как Би-Хань, если уже есть там же Нуб Сайбот, который так же Би-Хань? Уже подписали бы как Куай-Лян...
10 скорпионов по одному из каждой части и 10 сабзиро из каждой части, это максимум, что они могут выбрать
Интересно почему именно Би Хан саб Зиро? У него одна единственная провальная соло игра была. В дальнейшем он всегда заканчивался после первого же турнира и начинался нуб сайбот. Все остальное время в подавляющем сюжете был Куай Лян. Мистика прям какая-то.
Это очевидно. Зумеры увидели в имени "БИ" и решили что это актуальненько и в соответствии с повесткой.
The Cage Family! Ну а в последнем МК, весьма не плохо смотрится Терминатор.