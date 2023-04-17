Фанаты Mortal Kombat голосуют за 10 самых любимых персонажей ©

Mortal Kombat имеет один из самых больших ростеров среди файтингов. От ранних дней, когда персонажи выглядели в основном как люди и ниндзя с измененной палитрой, до Королей Драконов и жуткой леди-жука, дизайн и история персонажей прошли долгий путь. И даже бойцы из самой первой игры изменились в характере и визуально.

При таком широком разнообразии персонажей трудно выбрать любимых. Тем не менее, сабреддит Mortal Kombat решил попробовать и определить десятку лучших персонажей Mortal Kombat с помощью опроса. Каждый день в список будет добавляться один персонаж, который будет выбираться с помощью комментариев. Следует отметить, что порядок списка не имеет значения из-за формата опроса.

Следует также отметить, что шесть из десяти ниндзя состоят из оригинальных ниндзя с измененной палитрой. Рептилия, Эрмак и Смоук также попали в этот список. Шан Цзун, вероятно, самый жуткий парень во всей серии - он всегда что-то замышляет и может менять форму, что, несомненно, делает его одним из самых интересных персонажей. Неудивительно, что он стал звездой DLC MK11: Aftermath. Единственные положительные герои, попавшие в этот список, - Райдэн, Китана и Джонни Кейдж.

Ничего удивительного в этом нет. У Китаны не только крутая личность, но и крутое оружие. Если этого недостаточно, то в конце MK11 она даже стала Каном Внешнего Мира. Рэйден - несмотря на то, что несколько раз терпел неудачу в своей единственной работе - является богом грома, что само по себе довольно круто. Кроме того, его аватар плохого парня выглядит довольно грозно, несмотря на минимальное количество экранного времени в последних играх.

И, наконец, у нас есть Джонни Кейдж, который является сердцем серии. MK11 показал нам, что он больше не тот невыносимый придурок из первых нескольких игр. Взаимодействие с его прошлым показывает, насколько сильно развился персонаж.