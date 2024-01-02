Команда Cool-Games анонсировала русскую озвучку для Mortal Kombat 11

Команда озвучивания игр Cool-Games, недавно объявившая о создании русской озвучки для Disco Elysium, в ходе своего новогоднего стрима так же анонсировала создание русской озвучки для сюжетного режима Mortal Kombat 11.
Выход озвучки запланирован уже в 2024-м году - это был частный заказ одного из спонсоров. Вместе с анонсом студия так же представила трейлер, в котором можно услышать примеры русских голосов в озвучке.
Команда Cool-Games выпустила озвучки для Vampyr, Fallout: New Vegas и ряда других игр. На данный момент, помимо Disco Elysium и Mortal Kombat 11, студия так же занята озвучкой Fallout 4, которая находится в состоянии закрытого бета-теста.
Вот это кайф голоса хорошо подобраны
Воу воу, наконец то озвучивают что-то во что я играю...)) Голос Кроники кстати хорошо подобран... Надеюсь "Aftermath" будет тоже озвучен, это всё таки часть сюжета...
Какой же это кайф, надеюсь и мини диалоги перед боем, реплики во время боя и после бруталити также переведут
MK11 норм, как и МК9 был, всё, теперь и к ней жду озвучку :)
Озвучка фановая есть если что) там правда не профессиональная но лучше чем ничего.
На старте прошел сюжет и больше не проходил) сюжет на один раз. Приятно конечно что людям не пофиг на файтинг но если бы озвучку сделали на релизе то тогда было бы годно а сейчас бессмысленно. Думаю уже каждый прошел сюжет мк11 либо на ютубе либо сам.
Тут дело не в смысле и практичности, а в том что они получили деньги на конкретную цель... Им не нужно заморачиваться на статистики, донаты и сборы, так как у них уже всё проплачено и мнение всех кроме спонсора веса уже не имеет...
А еще зависит от издателя если бы издатель захотел русскую озвучку у игры то она бы была на релизе. Взять бы сони да они тоже с россии ушли но им никто не мешал сделать русскую озвучку в своих играх) зависит от щедрости издателя если издатель жадный то никакой озвучки не ждите. Тем более файтинг там не очень то много озвучивать по сравнению с масштабными играми.
и зачем?
Для Fallout New Vegas вышла ру озвучка?! ЧТО?!
"Кончай в неё!"
Но зачем для 11 если уже вышла 12?
Офигенно.👓😎
Круто!
Я конечно ничего против озвучки не имею но зачем она нужна файтингу? там можно и субтитры читать это вам не другие игры где во время боя идет диалог
Самые игры где нужна и озвучка и перевод это игры жанра РПГ и ассасин крид серия, меньше всего нужна в шутерах
Любая игра по мне заслуживает озвучку но не все так просто это стоит бюджета и много времени.