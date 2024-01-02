Команда Cool-Games анонсировала русскую озвучку для Mortal Kombat 11

Команда озвучивания игр Cool-Games, недавно объявившая о создании русской озвучки для Disco Elysium, в ходе своего новогоднего стрима так же анонсировала создание русской озвучки для сюжетного режима Mortal Kombat 11.

Выход озвучки запланирован уже в 2024-м году - это был частный заказ одного из спонсоров. Вместе с анонсом студия так же представила трейлер, в котором можно услышать примеры русских голосов в озвучке.

Команда Cool-Games выпустила озвучки для Vampyr, Fallout: New Vegas и ряда других игр. На данный момент, помимо Disco Elysium и Mortal Kombat 11, студия так же занята озвучкой Fallout 4, которая находится в состоянии закрытого бета-теста.