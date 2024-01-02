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Mortal Kombat 11 23.04.2019
Экшен, Файтинг
8.2 1 283 оценки

Команда Cool-Games анонсировала русскую озвучку для Mortal Kombat 11

AceTheKing
Новости

Команда озвучивания игр Cool-Games, недавно объявившая о создании русской озвучки для Disco Elysium, в ходе своего новогоднего стрима так же анонсировала создание русской озвучки для сюжетного режима Mortal Kombat 11.

Выход озвучки запланирован уже в 2024-м году - это был частный заказ одного из спонсоров. Вместе с анонсом студия так же представила трейлер, в котором можно услышать примеры русских голосов в озвучке.

Команда Cool-Games выпустила озвучки для Vampyr, Fallout: New Vegas и ряда других игр. На данный момент, помимо Disco Elysium и Mortal Kombat 11, студия так же занята озвучкой Fallout 4, которая находится в состоянии закрытого бета-теста.

23
18
Mortal Kombat 11
23.04.2019
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Suspicious Owl

Вот это кайф голоса хорошо подобраны

9
Nemet

Воу воу, наконец то озвучивают что-то во что я играю...)) Голос Кроники кстати хорошо подобран... Надеюсь "Aftermath" будет тоже озвучен, это всё таки часть сюжета...

5
Робот Колдун

Какой же это кайф, надеюсь и мини диалоги перед боем, реплики во время боя и после бруталити также переведут

4
ka27

MK11 норм, как и МК9 был, всё, теперь и к ней жду озвучку :)

0
U1traMagnum

Озвучка фановая есть если что) там правда не профессиональная но лучше чем ничего.

0
U1traMagnum

На старте прошел сюжет и больше не проходил) сюжет на один раз. Приятно конечно что людям не пофиг на файтинг но если бы озвучку сделали на релизе то тогда было бы годно а сейчас бессмысленно. Думаю уже каждый прошел сюжет мк11 либо на ютубе либо сам.

0
Nemet

Тут дело не в смысле и практичности, а в том что они получили деньги на конкретную цель... Им не нужно заморачиваться на статистики, донаты и сборы, так как у них уже всё проплачено и мнение всех кроме спонсора веса уже не имеет...

6
U1traMagnum Nemet

А еще зависит от издателя если бы издатель захотел русскую озвучку у игры то она бы была на релизе. Взять бы сони да они тоже с россии ушли но им никто не мешал сделать русскую озвучку в своих играх) зависит от щедрости издателя если издатель жадный то никакой озвучки не ждите. Тем более файтинг там не очень то много озвучивать по сравнению с масштабными играми.

0
dreamevil2067

и зачем?

0
Pimba

Для Fallout New Vegas вышла ру озвучка?! ЧТО?!

0
SkyraX

"Кончай в неё!"

-1
Hidan20

Но зачем для 11 если уже вышла 12?

-1
Promitei

Офигенно.👓😎

-1
Exies27

Круто!

-1
Ely Maze

Я конечно ничего против озвучки не имею но зачем она нужна файтингу? там можно и субтитры читать это вам не другие игры где во время боя идет диалог

-4
AceTheKing
это был частный заказ одного из спонсоров
3
sergeu78

Самые игры где нужна и озвучка и перевод это игры жанра РПГ и ассасин крид серия, меньше всего нужна в шутерах

-6
U1traMagnum

Любая игра по мне заслуживает озвучку но не все так просто это стоит бюджета и много времени.

3