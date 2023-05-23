Mortal Kombat 11 переживает возрождение благодаря анонсу Mortal Kombat 1 и хорошим скидкам ©

Вокруг Mortal Kombat 1 поднялась шумиха и предвкушение. Однако видеоигра была представлена публике совсем недавно, а мы все еще получаем крохи информации. А поклонники стекаются к прошлой части игры, и мы можем увидеть хорошие цифры одновременных игроков в Steam.

Mortal Kombat 11 была выпущена в 2019 году, и за прошедшие годы игрой насладилось множество игроков. Однако благодаря сообщению на Reddit мы узнали, что игра достигла впечатляющих цифр. Как отмечает fakayuburiza на сабреддите Mortal Kombat, пик одновременной активности игроков составляет 12 041 человек, а на момент написания статьи в игре находилось 10 976 игрока. Это невероятно впечатляет, учитывая, что через месяц после запуска в июне 2019 года пик одновременной игры составил 5 735 игроков.

Это довольно большой успех, и, похоже, что после анонса Mortal Kombat 1 у пользователей возникло желание либо вернуться и переиграть в предыдущую игру, либо взять ее в руки в первый раз. Этому поспособствовало и то, что прямо сейчас в Steam проходит крупная распродажа франшизы Mortal Kombat. В честь выхода следующей игры, Mortal Kombat 11 продается со скидкой в 90%. Но хорошие скидки были и ранее, а такого наплыва игроков нет.

Если говорить о Mortal Kombat 1, то действие этой части игры будет происходить в новой временной шкале, где мы заново познакомимся с персонажами. Однако нам предстоит увидеть, как эти персонажи будут связаны друг с другом после того, как они будут переосмыслены. Эта часть игры поступит в продажу 19 сентября 2023 года для платформ Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.