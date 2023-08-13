Модель Сони Блейд из Mortal Kombat 3 вновь вернулась в образ и порадовала фанатов ©

В далеком 1995 году на прилавках магазинов появилась игра Mortal Kombat 3, в которой вновь появилась классическая героиня Соня Блейд, но впервые её сыграла модель Керри Хоскинс, которая

вышла на новый уровень популярности и стала главной героиней Mortal Kombat.

Керри вновь изобразила эту героиню в Mortal Kombat 4 и даже выступила на сцене в шоу Mortal Kombat: Live Tour. Теперь, 53-летняя Хоскинс вновь порадовала подписчиков перевоплощением в культовую героиню, представ в горячем образе на основе иллюстрации Сони от художника Исавы Мурги, чем возбудила фанатское сообщество файтинга.

В комментариях под новой фотографий поклонники массово оставляют восторженные комментарии с комплиментами в адрес модели. Звучат так же требования сделать Соню Блейд такой же привлекательной, как это было раньше. Сам художник остался под большим впечатлением:

О боже! Я даже не знаю, что сказать! Я сейчас в таком состоянии эйфории! Обожаю тебя, Керри! Сообщество Mortal Kombat самое лучшее!