Модель Сони Блейд из Mortal Kombat 3 вновь вернулась в образ и порадовала фанатов

В далеком 1995 году на прилавках магазинов появилась игра Mortal Kombat 3, в которой вновь появилась классическая героиня Соня Блейд, но впервые её сыграла модель Керри Хоскинс, которая
вышла на новый уровень популярности и стала главной героиней Mortal Kombat.
Керри вновь изобразила эту героиню в Mortal Kombat 4 и даже выступила на сцене в шоу Mortal Kombat: Live Tour. Теперь, 53-летняя Хоскинс вновь порадовала подписчиков перевоплощением в культовую героиню, представ в горячем образе на основе иллюстрации Сони от художника Исавы Мурги, чем возбудила фанатское сообщество файтинга.
В комментариях под новой фотографий поклонники массово оставляют восторженные комментарии с комплиментами в адрес модели. Звучат так же требования сделать Соню Блейд такой же привлекательной, как это было раньше. Сам художник остался под большим впечатлением:
О боже! Я даже не знаю, что сказать! Я сейчас в таком состоянии эйфории! Обожаю тебя, Керри! Сообщество Mortal Kombat самое лучшее!
Огонь милфа, конечно
Ох ёпт, вот бы каждая женщина выглядела так в 53, абалдеть)
Всего-то нужно тренироваться, правильно питаться и ухаживать за собой. Но, многим это лень.
Природные данные тоже должны быть.
Ну или дофига денег на пластику.
Если будешь выполнять хотя бы тот минимум на который ты ответил, то уже считай победа.
В МК такие красотки больше не приветствуются. Теперь там любят мужиковатых баб, укутанные с ног до головы.
Мода бронелифчиков и бронестринг всегда была малость странноватой и нелепой.
Учитывая,что мортальник был вдохновлён кином по восточным единоборствам,там на бойцах всегда было минимум одежды,причём тут бронелифчики?
опять -рука
В 53 так шикарно выглядеть...уважаемо
Офигенно бабулька выглядит!
Действительно порадовала. :) Клёвая.
Почему то для меня канон это Соня из первого фильма по МК.
Соня здорового человека
Осторожно, можно обжечься.
друг просит версию без очков, просто говорит любит, когда глаза видно
Как в женщине могут сочетаться большие сиськи и накаченный пресс?))