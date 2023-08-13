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Mortal Kombat 3 1995 г.
9.1 539 оценок

Модель Сони Блейд из Mortal Kombat 3 вновь вернулась в образ и порадовала фанатов

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butcher69
Новости

В далеком 1995 году на прилавках магазинов появилась игра Mortal Kombat 3, в которой вновь появилась классическая героиня Соня Блейд, но впервые её сыграла модель Керри Хоскинс, которая
вышла на новый уровень популярности и стала главной героиней Mortal Kombat.

Керри вновь изобразила эту героиню в Mortal Kombat 4 и даже выступила на сцене в шоу Mortal Kombat: Live Tour. Теперь, 53-летняя Хоскинс вновь порадовала подписчиков перевоплощением в культовую героиню, представ в горячем образе на основе иллюстрации Сони от художника Исавы Мурги, чем возбудила фанатское сообщество файтинга.

В комментариях под новой фотографий поклонники массово оставляют восторженные комментарии с комплиментами в адрес модели. Звучат так же требования сделать Соню Блейд такой же привлекательной, как это было раньше. Сам художник остался под большим впечатлением:

О боже! Я даже не знаю, что сказать! Я сейчас в таком состоянии эйфории! Обожаю тебя, Керри! Сообщество Mortal Kombat самое лучшее!
65
17
Mortal Kombat 3
1995 г.
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Obi-Wan_Kenobi

Огонь милфа, конечно

30
Kazerad

Ох ёпт, вот бы каждая женщина выглядела так в 53, абалдеть)

25
AndralStormborn

Всего-то нужно тренироваться, правильно питаться и ухаживать за собой. Но, многим это лень.

8
DioMeD22 AndralStormborn

Природные данные тоже должны быть.

Ну или дофига денег на пластику.

0
Banexander DioMeD22

Если будешь выполнять хотя бы тот минимум на который ты ответил, то уже считай победа.

-1
Umertviya

В МК такие красотки больше не приветствуются. Теперь там любят мужиковатых баб, укутанные с ног до головы.

4
Антон Патриарх Логвинов

Мода бронелифчиков и бронестринг всегда была малость странноватой и нелепой.

-11
shecter Антон Патриарх Логвинов

Учитывая,что мортальник был вдохновлён кином по восточным единоборствам,там на бойцах всегда было минимум одежды,причём тут бронелифчики?

-1
Huntress_2BSEX

опять -рука

4
HovArtS

В 53 так шикарно выглядеть...уважаемо

4
Velikiy1000

Офигенно бабулька выглядит!

3
Кей Овальд

Действительно порадовала. :) Клёвая.

2
Well-offZin

Почему то для меня канон это Соня из первого фильма по МК.

1
shecter

Соня здорового человека

1
Korn_Katar

Осторожно, можно обжечься.

0
SkyraX

друг просит версию без очков, просто говорит любит, когда глаза видно

0
kolinmah

Как в женщине могут сочетаться большие сиськи и накаченный пресс?))

0