Состоялся релиз Mortal Kombat: Onslaught ©

Издательство Warner Bros. Games и разработчик NetherRealm Studios выпустили мобильную ролевую игру Mortal Kombat: Onslaught на iOS (App Store) и Android (Google Play), отметив релиз проекта контрольным трейлером.

Сюжет Onslaught основывается на истории из Mortal Kombat 4 и повествует о том, как падший бог Шиннок когда-то пошёл против своих союзников, в лице старших богов. Но Рейдэн и Фуджин помешали его планам, после чего Шиннок был заточен в аду. Но спустя годы, колдун нашел способ выбраться из преисподней и попытаться отомстить Рейдэну, Фуджину и старшим богам за свои прошлые обиды.