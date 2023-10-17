Состоялся релиз Mortal Kombat: Onslaught

Издательство Warner Bros. Games и разработчик NetherRealm Studios выпустили мобильную ролевую игру Mortal Kombat: Onslaught на iOS (App Store) и Android (Google Play), отметив релиз проекта контрольным трейлером.
Сюжет Onslaught основывается на истории из Mortal Kombat 4 и повествует о том, как падший бог Шиннок когда-то пошёл против своих союзников, в лице старших богов. Но Рейдэн и Фуджин помешали его планам, после чего Шиннок был заточен в аду. Но спустя годы, колдун нашел способ выбраться из преисподней и попытаться отомстить Рейдэну, Фуджину и старшим богам за свои прошлые обиды.
Попробывал.Полная фигня
Ща заценим
Недоступна на вашем устройстве , чё за , вот блин чё делать ?
Не унывать, это очередной шлак на 2гб на моб
покупать мощный смартфон
Она в регионе не доступна с ру ip. Ну у меня так по крайней мере - пишет нет соединения.
Прикольно, что в мобилке графа лучше, чем в на свиче)))
Ура, очередная дрочильня!
условно бесплатная условно игра буквально трышокал