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Mortal Kombat: Onslaught 2023 г.
5.2 16 оценок

Состоялся релиз Mortal Kombat: Onslaught

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ltdx
Новости

Издательство Warner Bros. Games и разработчик NetherRealm Studios выпустили мобильную ролевую игру Mortal Kombat: Onslaught на iOS (App Store) и Android (Google Play), отметив релиз проекта контрольным трейлером.

Сюжет Onslaught основывается на истории из Mortal Kombat 4 и повествует о том, как падший бог Шиннок когда-то пошёл против своих союзников, в лице старших богов. Но Рейдэн и Фуджин помешали его планам, после чего Шиннок был заточен в аду. Но спустя годы, колдун нашел способ выбраться из преисподней и попытаться отомстить Рейдэну, Фуджину и старшим богам за свои прошлые обиды.

-6
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
INqus1tor

Попробывал.Полная фигня

1
AleksandrLondon2077

Ща заценим

0
AleksandrLondon2077

Недоступна на вашем устройстве , чё за , вот блин чё делать ?

0
A.Frost

Не унывать, это очередной шлак на 2гб на моб

1
GameWorlds

покупать мощный смартфон

0
Serpentrage GameWorlds

Она в регионе не доступна с ру ip. Ну у меня так по крайней мере - пишет нет соединения.

0
ForgetfulBeamer

Прикольно, что в мобилке графа лучше, чем в на свиче)))

0
6363

Ура, очередная дрочильня!

-1
Wolfenstein

условно бесплатная условно игра буквально трышокал

-2