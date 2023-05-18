Новый трейлер MotoGP 23 посвящен некоторым особенностям гоночного симулятора ©

Рекламная кампания для MotoGP 23, который был недавно анонсирован, продолжается. На этот раз итальянская компания Milestone рекламирует доступность своего последнего гоночного симулятора.

MotoGP 23 появится на рынке уже 8 июня 2023 года. Студия Milestone уже находится на завершающей стадии разработки новой гонки и представляет очередной ролик с большим количеством геймплея.

На этот раз разработчики хвастаются доступностью MotoGP 23 для игроков всех возрастов и с любым уровнем игрового опыта и мастерства. С MotoGP 23 одинаково хорошо справится как 10-летний ребенок, так и киберспортсмен Trastevere73. И все это благодаря многочисленным возможностям настройки уровня сложности и совершенствования модели езды в предстоящем выпуске.