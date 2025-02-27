Стали известны системные требования к ПК симулятора мотогонок MotoGP 25

Milestone анонсировала предстоящий выпуск MotoGP 25, официальной видеоигры MotoGP, в которой будут представлены все гонщики и трассы сезона 2025 года из MotoGP, Moto2 и Moto3. Игра выйдет 30 апреля.

Для запуска игры геймерам на ПК понадобится как минимум Intel Core i5-4590 или AMD FX-9590 с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570. Кроме того, вам понадобится 24 ГБ свободного места на диске.

Milestone рекомендует Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 5800X3D с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti или AMD Radeon RX 6950 XT.