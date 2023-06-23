Для Mount & Blade 2: Bannerlord вышел огромный бета-патч и небольшое обновление для основной сборки ©

TaleWorlds Entertainment только что выпустила два обновления для ролевой песочницы Mount & Blade 2: Bannerlord. Первое 1.1.5 небольшое, направлено на исправление крашей и ошибок. А вот второе - 1.2.0 - огромное, с десятками примечаний.

Если говорить более подробно, оно вносит кучу балансных правок, исправлений ошибок, улучшает интерфейс, крафт и производительность игры.

Что касается нового контента:

Было добавлено 6 новых мест для сражений - к западу от Ревыля, к юго-западу от Куяза, три местности к северо-востоку от Разиха и одна вокруг города Одохк.

Добавлены несколько новых квестов и улучшены старые.

Добавлено в общей сложности 4 новых сцены укрытия бандитов для пустыни, леса, морского побережья и гор.

Добавлено 11 новых кобур для кинжалов.

Добавлены новые изображения для меню переулков.

Изменены статические цвета ткани, расположенной на 61 элементе доспехов, на геральдические (используемый цвет теперь зависит от цвета фракции).

Проведены незначительные улучшения для различных сцен города и замка (включая глобальное освещение).

Введены погода и погодные эффекты.

Теперь дождь и снег могут появляться как на карте кампании, так и в миссиях в зависимости от времени года в конкретном регионе. В результате земля становится мокрой или заснеженной и остается такой на некоторое время даже после того, как осадки уйдут.

Эффекты карты кампании:

Влажные/снежные земли снижают бонусные компоненты скорости конной пехоты и кавалерии к скорости партии на 30%.

Влажные/снежные земли удваивают время подготовки к осаде.

Эффекты локаций:

Мокрые/снежные земли снижают максимальную скорость конных пехотинцев и ускорение конных пехотинцев на 15%.

Активный дождь или снег снижает скорость полета стрел и болтов на 20%, что приводит к снижению урона и точности.

Обновлены иконки городов Разих, Хубьяр, Касира и Санала, чтобы они были похожи на свои аналоги в миссиях.

Введены склады:

Эта функция расширяет существующую механику мастерских и стремится предоставить вам новый игровой цикл торговли - возможность снабжать принадлежащие вам мастерские сырьевыми ресурсами, а также забирать из них обработанные товары.

Склады - это хранилища с ограниченным объемом запасов, куда можно складывать любые предметы. Они доступны через меню города. Управление складами можно осуществлять через экран "Клан" на вкладке "Другие". Здесь вы можете определить, должна ли мастерская использовать исходные материалы, предоставленные вами вручную, и сколько выходных материалов она должна хранить или продавать непосредственно на рынке.

Мастерские теперь можно купить только непосредственно у знатных людей. Улучшены различные диалоги, связанные с мастерскими.

Мультиплеер тоже не остался в стороне. Помимо очередных исправлений ошибок и улучшения баланса, было добавлено:

37 новых иконок перков и изменены некоторые существующие.

"Таунты" - это анимации, с помощью которых вы можете выразить себя, например, показать разочарование, поклониться, сдаться...В общей сложности 32 различных анимации можно приобрести, получив их в оружейной. Они делятся на категории в зависимости от оружия, с которым их можно использовать. Не каждая анимация работает с каждым типом снаряжения.

Это только малая часть того, что удалось зацепить глазом, полные примечания к патчу доступны здесь.