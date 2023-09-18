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Mount & Blade 2: Bannerlord 30.03.2020
9.1 3 123 оценки

Для Mount & Blade 2: Bannerlord вышло обновление 1.1.6

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Procy_on
Новости

TaleWorlds Entertainment только что выпустила небольшое обновление 1.1.6 для ролевой песочницы Mount & Blade 2: Bannerlord, исправляющее пару ошибок в одиночной и многопользовательской играх.

Полные примечания к патчу читайте ниже:

Одиночная игра

Вылеты

  • Исправлена ошибка, возникавшая при обновлении общего времени игры.

Исправления

  • Исправлена ошибка, из-за которой после загрузки сохранения увеличивался вес созданного оружия.

Мультиплеер

Вылеты

  • Исправлена ошибка, возникавшая при открытии опроса кика сразу после того, как к сессии присоединялся новый игрок.
  • Исправлен сбой, возникавший на экране лобби при подтверждении двух последовательных всплывающих окон выхода.
  • Исправлен сбой на сервере, связанный с проблемой прицеливания ИИ.

Между тем, крупный патч 1.2.0 все еще находится на стадии тестирования.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Юрец Одесса

Опять fix/fix/fix/fix/ Не знаю игры которые только одни fix выпускают и раз в 10 обновлений, что-то меняют, добавляют. Игра крутая ну откуда там столько всяких ИСПРАВЛЕНИЙ!!

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