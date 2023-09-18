Для Mount & Blade 2: Bannerlord вышло обновление 1.1.6

TaleWorlds Entertainment только что выпустила небольшое обновление 1.1.6 для ролевой песочницы Mount & Blade 2: Bannerlord, исправляющее пару ошибок в одиночной и многопользовательской играх.
Полные примечания к патчу читайте ниже:
Одиночная игра
Вылеты
- Исправлена ошибка, возникавшая при обновлении общего времени игры.
Исправления
- Исправлена ошибка, из-за которой после загрузки сохранения увеличивался вес созданного оружия.
Мультиплеер
Вылеты
- Исправлена ошибка, возникавшая при открытии опроса кика сразу после того, как к сессии присоединялся новый игрок.
- Исправлен сбой, возникавший на экране лобби при подтверждении двух последовательных всплывающих окон выхода.
- Исправлен сбой на сервере, связанный с проблемой прицеливания ИИ.
Между тем, крупный патч 1.2.0 все еще находится на стадии тестирования.
Опять fix/fix/fix/fix/ Не знаю игры которые только одни fix выпускают и раз в 10 обновлений, что-то меняют, добавляют. Игра крутая ну откуда там столько всяких ИСПРАВЛЕНИЙ!!